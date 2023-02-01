ВТБ: барнаульцы стали в 3 раза чаще использовать курьерскую доставку карт

В четвертом квартале 2022 года жители Барнаула в три раза чаще пользовались услугой курьерской доставки карт ВТБ, чем в начале года. Наибольшим спросом пользовались дебетовые карты: на них пришлось 95% от общего количества заказов.

ВТБ запустил доставку банковских карт в Барнауле в 2021 году. Заявку на доставку карты курьером можно оформить в контакт-центре, на сайте банка, в личном кабинете интернет-банка или в мобильном приложении. В среднем карта доставляется в течение нескольких часов после подачи заявки. Чаще всего услугой курьерской доставки карт пользуются жители Ленинского района г. Барнаула — в прошлом году сюда было доставлено около 30% карт, второе место по популярности данной услуги занимают Железнодорожный и Индустриальный районы (по 19%).

— Мы видим, как за последние несколько лет изменились потребительские привычки населения: люди, экономя свое время, все чаще делают покупки онлайн и используют сервисы доставки. Статистика показывает, что курьерская доставка карт в Барнауле становится все более востребованной, и мы ожидаем дальнейшего роста спроса на эту услугу. Заказать доставку карты могут и те, кто пока не является клиентом банка, достаточно подать заявку на нашем официальном сайте, — прокомментировал управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

Действующим клиентам банка для доставки карты на дом теперь не требуется заполнять анкету на сайте банка. Достаточно указать в интернет-банке или мобильном приложении удобное время и место получения пластика — и курьер может привезти карту в тот же день. Сегодня доставка доступна в 80 городах России, их перечень можно найти на официальном сайте банка. При этом пользователям по-прежнему доступен мгновенный выпуск цифровой карты в мобильном банке с возможностью ее моментальной привязки к смартфону.

Представители старшего поколения одновременно с получением карты могут перевести на неё зачисление пенсии. Сотрудник банка доставляет карту по удобному адресу, сверяет указанные в заявке сведения с документами и формирует заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ о переводе пенсии в ВТБ.