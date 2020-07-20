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ВТБ до сентября продлевает использование корпоративных карт с истекшим сроком действия

Корпоративные карты банка ВТБ, срок действия которых истекает в июле, автоматически продлеваются до сентября 2020 года. Для карт, которые должны были быть перевыпущены в мае или июне, и срок действия которых ранее уже продлевался, использование также будет повторно пролонгировано.

Владельцы корпоративных карт с истекающим сроком действия смогут до 31 августа продолжать оплату необходимых бизнес-расходов через терминалы или онлайн, вносить выручку на расчетный счет через устройства самообслуживания, а также снимать денежные средства в банкоматах. Комиссия за обслуживание карт в продленный период не взимается. При желании клиента перевыпустить новую корпоративную карту ВТБ предоставляет такую возможность на стандартных условиях в офисе банка.

Юлия Копытова,
руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент банка ВТБ:

Учитывая, что автоматическое продление корпоративных карт при завершении срока действия в мае и первой половине июня было очень востребованным, для комфорта наших клиентов мы расширили эту возможность. До конца августа у владельцев карт нет необходимости специально приезжать в офис банка для их переоформления, а проведение привычных операций остается таким же надежным, быстрым и безопасным. При этом по желанию клиента также возможен и перевыпуск карты в любой момент в течение продленного периода.

Банк ВТБ (ПАО)

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