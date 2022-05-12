ВТБ Мобайл запустил оформление SIM-карт в отделениях банка в Алтайском крае

На ВТБ Мобайл можно перейти с сохранением своего номера телефона, при этом клиенту начисляется бонус в размере 1000 рублей на счет. Абоненты могут подобрать удобный тариф, определив подходящую комбинацию минут и гигабайтов. Наиболее востребован тарифный план «Оптимальный» — 30 Гбайт интернет-трафика, 500 минут звонков по России и 50 SMS за 350 рублей в месяц. В абонентскую плату включен безлимитный трафик в мессенджерах и социальных сетях, а неиспользованные минуты и гигабайты переносятся на следующий месяц.

Клиентам ВТБ с SIM-картой ВТБ Мобайл доступны дополнительные преимущества: бесплатный доступ к приложениям ВТБ Онлайн и ВТБ Мои Инвестиции, в том числе за границей и при нулевом балансе, а также возможность оплачивать до 100% услуг бонусной валютой программы «Мультибонус».

«ВТБ продолжает реализацию намеченных ранее планов по развитию цифровых сервисов, которые помогают нашим клиентам оптимизировать свои расходы. Сегодня мы представляем жителям Алтайского края возможности современного мобильного оператора ВТБ Мобайл. Помимо выгодных тарифов на услуги связи и преимуществ, которые дает интеграция с банковскими сервисами, жители нашего региона, безусловно, оценят функцию защиты от звонков с подозрительных и подменных номеров, а также дополнительную фильтрацию звонков несанкционированной рекламы», − подчеркнул Дмитрий Горбунов, управляющий банка ВТБ (ПАО) в Алтайском крае и Республике Алтай.

«Плата только за нужные услуги, отсутствие скрытых подписок и роуминга при поездках по России, блокировка спам-звонков и SMS, возможность получения виртуальной SIM-карты — все это очень удобно и практично. Поэтому число пользователей „ВТБ Мобайл“ неуклонно растет, и за два года превысило 300 тыс. человек. Предоставить качественный сервис максимальному количеству абонентов — вот наша стратегическая задача. Сегодня в семью пользователей ВТБ Мобайл влились жители Алтайского края», — отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году. В 2021 произведено подключение еще в девяти регионах России, в 2022 году сервисы оператора стали доступны жителям Новосибирской области, Алтайского и Красноярского краев. Подробная информация по тарифам и условиям — на сайте vtbmobile.ru.

Банк ВТБ (ПАО)