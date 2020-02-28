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ВТБ отменил все комиссии для клиентов на один день

ВТБ на один день отменит для клиентов все комиссии в мобильном приложении «ВТБ Онлайн».

Банковская карта. Терминал.
Банковская карта. Терминал.
СС0

Такое решение принято в связи с возникшими 27 февраля перебоями в работе онлайн-сервиса, сообщает РБК.

«Доверие клиентов для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их», — заявил председатель правления ВТБ Анатолий Печатников.

Банк принял решение, что все потраченные на транзакции средства в «ВТБ Онлайн» за 28 февраля будут компенсированы клиентам в марте, отметил менеджер.

«Все они получат об этом соответствующие уведомления», — заключил представитель банка.

«Сбой в работе был вызван масштабной перестройкой ИT-инфраструктуры банка, цель которой создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов», — уточнили в кредитной организации.

ВТБ впервые предоставляет компенсацию клиентам после технических неполадок.

Аудитория мобильного приложения «ВТБ Онлайн» с каждым годом растет и сейчас им пользуются уже 8 млн клиентов.

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