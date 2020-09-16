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ВТБ пилотирует онлайн-рефинансирование ипотеки в Алтайском крае

ВТБ тестирует новый формат сделок дистанционного рефинансирования ипотеки, который в перспективе позволит отказаться от посещения офиса банка.

СС0
СС0

Заявку на рефинансирование клиент может направить онлайн через сайт. На сделке заемщик получит электронную подпись, которой удаленно подпишет документы, после чего сотрудник ВТБ сам направит их на регистрацию. Пока клиентам потребуется один раз посетить офис банка, но в перспективе сделка будет оформляться полностью дистанционно.

Пилот проходит в 11 регионах России — Санкт-Петербурге, Республиках Чувашия, Карелия, Саха (Якутия), в Пермском, Красноярском и Алтайском краях, Костромской, Новосибирской, Самарской, Архангельской областях. На данный момент свой платеж по ипотеке таким образом снизили более 200 клиентов.

Михаил Сероштан,
начальник управления «Ипотечное кредитование» — вице-президент ВТБ:

Многие заемщики хотят улучшить условия по ипотеке, снижая размер ежемесячных платежей, но опасаются сложной процедуры рефинансирования. ВТБ создает 100% цифровой клиентский путь для всех ипотечных продуктов. В этот раз мы пилотируем максимально быстрое и простое рефинансирование. Пока для этого нужен один визит в банк, в перспективе весь процесс будет дистанционным. Сейчас мы тестируем сервис в ряде регионов, но уже до конца года планируем запустить его по всей стране. Это позволит клиентам перевести ипотеку в наш банк и намного проще снижать свои платежи по ней.

Банк ВТБ (ПАО)

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