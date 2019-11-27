ВТБ снижает ставки по ипотеке

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: снижается ставка по кредиту. Дополнительный дисконт предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».
ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.
«Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам, — комментирует руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. — Конец четвертого квартала — традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях».
По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.