ВТБ снижает ставки по ипотеке

С 27 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов. Новое предложение доступно при приобретении готового и строящегося жилья с первоначальным взносом более 50% и действует до 31 декабря.

В рамках базовой линейки ипотечных продуктов ВТБ также улучшает условия для зарплатных клиентов: снижается ставка по кредиту. Дополнительный дисконт предусмотрен при активном использовании «Мультикарты» ВТБ с подключенной опцией «Заемщик».

ВТБ предлагает ипотечные кредиты сроком до 30 лет на сумму от 600 тыс. до 60 млн рублей с учетом комплексного страхования кредита. Дисконты с другими предложениями банка не суммируются.

«Развитие доступной ипотеки является стратегически важной задачей для ВТБ. В этом году мы неоднократно улучшали условия по жилищным кредитам, — комментирует руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. — Конец четвертого квартала — традиционно время наибольшей активности клиентов при покупке недвижимости. Мы уверены, что в этом году они смогут провести сделки на исторически выгодных условиях».

По итогам десяти месяцев 2019 г. ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.