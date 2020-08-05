ВТБ снижает ставки по ипотеке

С 5 августа ВТБ снижает на 0,5 п.п. ставки по всей линейке базовых ипотечных программ. Теперь кредит на готовое или строящееся жилье, а также рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить по ставке от 7,4% годовых, в рамках дальневосточной ипотеки — всего за 1%. Об этом на пресс-брифинге заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Оформление ипотечного кредита со ставкой 7,4% теперь доступно клиентам при покупке жилья с первоначальным взносом от 50% или семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для зарплатных клиентов ставка на ипотеку составит от 8,1% (дисконт 0,3 п.п. от базового значения).

В рамках программы госсубсидирования для клиентов, приобретающих недвижимость на Дальнем Востоке, ВТБ снижает ставку с 2% до рекордно низкого значения — 1%. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО. Все ценовые параметры — с учетом комплексного страхования заемщика.

Клиенты с кредитами банков или организаций, не входящих в группу ВТБ, могут также рефинансировать свою ипотеку по ставке от 7,4%. Эти ценовые параметры доступны семьям, у которых с 1 января 2020 г. родился второй или последующий ребенок. Для заемщиков, получающих зарплату в ВТБ, ставка составит 8%, для клиентов других банков — 8,2%.

«В этом году основной фокус на ипотечном рынке направлен на программу господдержки с рекордно низкой ставкой в 6,5%. При этом мы понимаем, что она нацелена на поддержку заемщиков и строительного рынка в связи с пандемией и очевидно будет ограничена 2020 годом. Сейчас мы предпринимаем все усилия, чтобы даже после ее окончания ставки по базовым программам ВТБ были приближены к условиям льготной ипотеки. В этом году мы уже второй раз снижаем ставки, и сейчас предлагаем свою ипотеку ниже 7,5%. Для нашего рынка нынешнее время — это время рекордно низких ставок, делающих как никогда доступной покупку квартиры для максимально большого числа россиян», — заявил Анатолий Печатников.

Условия ипотечных программ

Процентные ставки и условия ипотеки на новостройку. Сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн руб. Ставка по кредиту по программе «Ипотека. Строящееся жилье» — от 7,4% при первом взносе от 50% или при рождении 2-го и последующего ребенка в 2020 году; базовая ставка по программе — от 8,4%. Срок кредита — до 30 лет. Первоначальный взнос — от 10% стоимости приобретаемой недвижимости. Комплексное страхование. Если размер первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, ставка по кредиту увеличится на 1 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется с условием использования средств материнского капитала. Условия рефинансирования ипотеки. Ставки: 7,4% для семей с еще одним ребенком, рожденным в 2020 г.; 8% для зарплатных клиентов банка ВТБ; 8,2% для клиентов других банков, не входящих в группу ВТБ. Сумма кредита — до 30 млн руб., но не более 90% от рыночной стоимости квартиры. Срок кредита — до 30 лет, без подтверждения дохода — до 20 лет. Комиссия за перевод в другой банк — 0 руб. Комплексное страхование: страхование недвижимости: обязательно; страхование жизни и трудоспособности: по желанию; страхование от утраты права собственности для вторичного жилья: по желанию в первые 3 года после покупки. Недвижимость: новостройка или вторичное жильё, если новый дом ещё не сдан в эксплуатацию, он должен быть аккредитован ВТБ. Рефинансируемая ипотека: в рублях, выдана 6 месяцев назад или раньше, нет просроченной задолженности. Условия Дальневосточной ипотеки молодым семьям и родителям с детьми. Процентная ставка — 1% годовых на весь срок кредита. Ставка действует при условии: у вашей семьи нет и не было других кредитов по программе «Дальневосточная ипотека»; в течение 9 месяцев (270 дней) после оформления права собственности вам нужно будет зарегистрироваться в жилье, которое вы приобрели по программе «Дальневосточная ипотека», и быть зарегистрированным в течение 5 лет. В противном случае ставка по ипотеке составит: ключевая ставка ЦБ РФ на дату заключения кредитного договора + 4 п.п. Первый взнос — от 20%. Срок — до 19 лет. Сумма кредита — до 6 млн ₽. Страховка объекта: обязательно. Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Срок действия финального одобрения — 60 дней. Срок действия программы «Дальневосточная ипотека» — кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено.

Банк ВТБ (ПАО)