ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%

Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку — 7,8% при первоначальном взносе от 50%.

На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. По итогам 2019 г. портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% - до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей. В январе 2020 г. тренд продолжился: по сравнению с январем 2019 г. банк нарастил объем выдачи на 20% - до 48,8 млрд рублей.

Справка

Полные условия ипотеки на новостройку: сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн руб.; ставка по кредиту по программе «Ипотека. Строящееся жилье» — от 7,9% при первом взносе от 50%; срок кредита — до 30 лет; первоначальный взнос — от 10% стоимости приобретаемой недвижимости; комплексное страхование. Заёмщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 3-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству. Если размер первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, ставка по кредиту увеличится на 1 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется с условием использования средств материнского капитала.

Полные условия ипотеки на вторичное жилье: сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн руб.; ставка по кредиту по программе «Ипотека. Готовое жилье» — от 7,9% при первом взносе от 50%; срок кредита — до 30 лет; первоначальный взнос — от 10% стоимости приобретаемой недвижимости; комплексное страхование. Заёмщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 3-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству. Если размер первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, ставка по кредиту увеличится на 1 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется с условием использования средств материнского капитала. Специальные программы кредитования на покупку новостройки/ вторичного жилья: 1) Победа над формальностями (ипотека без подтверждения дохода по 2-м документам), ставка — от 7,9%; размер кредита — до 30 млн; первоначальный взнос — от 50%; 2) Больше метров — ниже ставка (программа, позволяющая приобрести жильё большей площади за те же деньги); ставка — от 8,1%; размер кредита — до 60 млн; первоначальный взнос — от 20%.

Полные условия рефинансирования ипотеки — программа распространяется на полное погашение кредитов других банков, выданных на цели приобретения: готового жилья; новостроек, в том числе не завершенных строительством, при условии аккредитации застройщика и строящегося объекта в ВТБ и оформления прав требования на объект недвижимости в рамках 214-ФЗ. Условия: ставки при условии комплексного страхования — от 8,3% для зарплатных клиентов ВТБ и от 8,5% для клиентов других банков; валюта — рубли РФ; размер кредита может составлять не более 90%; рефинансируются кредиты, выданные 6 месяцев назад и ранее; срок кредита — до 30 лет (при рассмотрении заявки на кредит по 2 документам — до 20 лет); сумма кредита — до 30 млн рублей; без комиссий за оформление кредита; досрочное погашение без ограничений и штрафов; нет комиссии за безналичный перевод средств в другой банк. Заёмщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 3-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству. Усли соотношение суммы кредита к стоимости жилья больше 80%, ставка по кредиту увеличится на 1 п.п. Специальные программы рефинансирования ипотечных кредитов: 1) Победа над формальностями — рефинансирование ипотечного кредита без предоставления справок о доходе по ставке 8,5%; размер кредита — до 30 млн.; 2) Ипотека с господдержкой — рефинансирование кредитов, соответствующих условиям программы Ипотека с господдержкой по ставке 5% (при условии личного и имущественного страхования), сумма кредита — до 12 млн.