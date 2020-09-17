ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%

ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита. На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%.