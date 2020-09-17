Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
17 сентября 22°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
31

ВТБ снижает ставку по «Ипотеке с господдержкой» до 6,1%

С 17 сентября ВТБ снижает ставку в рамках программы льготного ипотечного кредитования на 0,4 п.п. — до 6,1%. До конца года банк планирует значительно увеличить объем выдач по ней.

Ипотека.
Ипотека.
СС0.

Анатолий Печатников,
заместитель президента-председателя правления ВТБ:

ВТБ первым из банков начал работу по госпрограмме, раньше других снизил требования к минимальному размеру первого взноса и увеличил максимальную сумму кредита. На сегодняшний день объем выдач в рамках госпрограммы превысил 30 тысяч кредитов почти на 95 млрд рублей. В связи с высоким спросом на льготную ипотеку мы обратились к оператору программы за дополнительным лимитом и планируем значительно увеличить объем выдач по ней до конца года. Этому будет способствовать снижение ставки для наших клиентов до 6,1%.

Минимальный размер первоначального взноса по льготной ипотеке для заемщиков ВТБ составляет 15% от стоимости приобретаемого объекта. В рамках совместных программ с отдельными застройщиками можно получить ипотеку со ставкой от 0,5% на первые несколько лет, остальные расходы застройщик возьмет на себя.

Справка

Средний размер оформляемого кредита в ВТБ составляет около 3 млн рублей, программа занимает до трети от общего объема всех ипотечных выдач банка. Регионами-лидерами по числу проведенных сделок являются Москва и МО (9,2 тыс. на 45 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленобласть (3,3 тыс. на 11 млрд руб.), Республика Татарстан (1,5 тыс. на 3,8 млрд руб.), Краснодарский край и Ростовская область (по 1,4 тыс. на 2,7 млрд руб.), Новосибирская область (1,3 тыс. на 3 млрд руб.).

Оформить кредит по льготной ставке могут клиенты, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 млн рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 млн рублей — для остальных регионов страны. Максимально возможный срок оформления кредита — до 30 лет.

Банк ВТБ (ПАО)

  • Новости компаний
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость