ВТБ снизил ставки по кредитам на автомобили с пробегом

ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом по программе «ЭкстраЛайт». В рамках предложения минимальная ставка снизилась в среднем на 1,5 п.п. и теперь составляет от 2,5%.

Обновленные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в автосалонах от 2,5% годовых. Минимальные ценовые параметры доступны для всех заемщиков в случае добровольного оформлении страхования жизни (с дисконтом 4 п.п.), страхования предмета залога по программе «Вместо КАСКО» (5 п.п.) и при наличии карты «Автолюбитель» (2,5 п.п.). Для клиентов с ежемесячными зачислениями на счет и тех, у кого есть действующий кредит в банке, применяется дополнительный дисконт в размере 1 п.п.

«Спрос на автомобили с пробегом с каждым годом растет. В рамках нашей стратегии, мы учитываем потребности клиентов и стараемся предоставить им максимально привлекательные ставки. Именно поэтому мы снизили ценовые параметры по продукту, тем самым сделав его еще доступнее — от 2,5% годовых. ВТБ предлагает индивидуальный подход к каждому заемщику. Так, с помощью программы-конструктора клиенты смогут выбрать подходящие услуги с различными дисконтами, влияющими на процентную ставку: полис личного страхования, программу страхования залога „Вместо КАСКО“, карту „Автолюбитель“. Для тех, у кого уже есть кредит в ВТБ, и клиентов с ежемесячными зачислениями на счет мы также предлагаем дополнительный дисконт», — комментирует Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ.

В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет, возможная сумма — от 100 тыс. до 3 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент погашения кредита: 15 лет для иностранных, 10 лет — для отечественных автомобилей. Для оформления кредита заемщику потребуется предоставить паспорт и второй документ на выбор.

Справка

ВТБ — один из лидеров на рынке автокредитования России. По итогам восьми месяцев банк провел 70,3 тысяч сделок на общую сумму 53,3 млрд рублей. Объем портфеля на 1 сентября составил 115,5 млрд рублей.

Полные условия программы ЭкстраЛайт (до снижения ставки). Ставка от 3,5%. Первоначальный взнос от 20%. Размер кредита до 5 млн ₽. Сумма кредита: при оформлении полиса КАСКО: от 300 тыс. до 5 млн руб; без оформления полиса КАСКО: от 300 тыс. до 3 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% для новых автомобилей. Срок кредитования: от 1 до 5 лет. Кредит предоставляется на покупку новых автомобилей. Оформление кредита без подтверждения дохода и занятости. Срок рассмотрения заявки: до 2 дней. Обеспечение по кредиту — приобретаемый автомобиль. При заключении с одной из рекомендованных банком страховых компаний договора/полиса добровольного личного страхования. Требования к заемщику: гражданство РФ; возраст — от 21 года до 70 лет на момент погашения кредита; постоянная регистрация и адрес фактического проживания в любом регионе, где присутствует банк; общий стаж работы — не менее 1 года, на последнем месте работы — не менее 3 месяцев; среднемесячный доход — не менее 30 тыс. руб. (для Москвы и Московской области) и 20 тыс. руб. (для других регионов РФ); наличие как минимум 2 контактных телефонов (стационарного/дополнительного).