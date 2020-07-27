ВТБ снизил ставку проектного финансирования строительной компании «СЕЛФ»

Банк ВТБ уменьшил размер ставки до 4,25% годовых по проектному финансированию для строительной компании «СЕЛФ». Это стало возможным благодаря государственной программе льготного кредитования застройщиков, действующей в рамках постановления Правительства РФ № 629.

По условиям программы, направленной на стимулирование жилищного строительства в условиях распространения COVID-19, предусматривается возможность снижения ставки кредитования для застройщиков по договорам, заключённым между банком и застройщиком до 1 мая 2020 года.

Компания «СЕЛФ» и ВТБ являются давними партнерами, что позволило оперативно воспользоваться условиями программы, в частности, по проекту строительства жилого комплекса «Столичный» в городе Барнаул.

Для участия в программе № 629 компании необходимо ввести в эксплуатацию в период 2020 и 2021 гг. строящиеся объекты с соблюдением дат сдачи, указанных в проектной декларации по состоянию на 01 мая 2020 г., а также полностью сохранить штат сотрудников.

Сергей Никулин,

управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай:

Программа льготного кредитования застройщиков в текущих условиях стала действенным инструментом поддержки региональных девелоперов. Имея высокую репутацию на рынке, подтвержденную многолетней реализацией важных инфраструктурных проектов на муниципальном и краевом уровнях, уверен, что с поддержкой ВТБ компания «СЕЛФ» сможет и дальше возводить значимые объекты для города и края.

Нодар Шония,

генеральный директор ООО «СЕЛФ»:

Мы внимательно следим за мерами господдержки строительных компаний и считаем, что снижение ставки проектного финансирования станет важным механизмом стабилизации отрасли. Государственные программы по субсидированию банковской процентной ставки дают нам возможность снизить расходы по уплате процентов по кредитным средствам, привлеченным для строительства многоквартирных жилых домов, в части банка ВТБ это порядка 22,4 млн рублей в год. В конечном итоге, экономим не только мы, но и горожане — будущие владельцы новых квартир в возводимых компанией объектах.

Справка

ООО «СЕЛФ» создано в 1996 году. Является одним из крупнейших строительных предприятий. Компания занимается возведением жилой и коммерческой недвижимости, расселением ветхого жилья, строительством инфраструктуры. Компания активно работает на рынке Алтайского края, Новосибирской области. Проектные декларации на сайте selfstroi.ru/docs