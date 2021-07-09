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ВТБ в Алтайском крае выдал первый кредит по новой программе семейной ипотеки

ВТБ реализовал первую ипотечную сделку в Алтайском крае по обновленной программе семейной ипотеки, которая теперь стала доступна заемщикам при рождении первенца. Льготный кредит был предоставлен клиенту для покупки двухкомнатной квартиры стоимостью 3,6 млн рублей.

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новым условиям семейной ипотеки со ставкой 5%.* Воспользоваться программой и приобрести жилье в новостройке могут клиенты, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее программа предназначалась только для семей с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. Условия распространяются как на покупку нового жилья, так и на рефинансирование действующей ипотеки другого банка, если она попадает под условия программы. Максимальная сумма кредита в Алтайском крае и Республике Алтай составляет 6 млн рублей. Первоначальный взнос — от 15%, срок займа — до 30 лет.

«С рождением ребенка, как правило, возникает необходимость решения квартирного вопроса. Уверен, что благодаря запуску обновленной программы „семейной ипотеки“ еще больше молодых семей смогут приобрести новое жилье на льготных условиях. Не менее важно, что программой могут воспользоваться и молодые родители, ранее оформившие кредит в рамках стандартной линейки: если параметры сделки попадают под условия программы, у них есть возможность рефинансировать действующий кредит под 5% годовых», — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

ВТБ приступил к работе по программе с начала 2018 года. С момента ее старта банк выдал семьям, проживающим на территории Алтайского края и Республики Алтай, около 350 льготных кредитов на сумму более 700 млн рублей. Средняя сумма кредита по программе составляет 2 млн рублей. Средний размер первоначального взноса закрепился на уровне 32%. В основном льготную ипотеку оформляют на 15 лет. В рамках семейной ипотеки льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика.

* Более подробную информацию об условиях предоставления и ставках можно посмотреть на сайте www.vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО).

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