13 марта
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

ВТБ в ближайшее время расширит условия «семейной ипотеки»

ВТБ в ближайшее время расширит возможности клиентов при покупке вторичного жилья по «семейной ипотеке». Воспользоваться условиями программы смогут родители детей-инвалидов в тех регионах, где отсутствует строительство многоквартирных домов. Одновременно банк готовится включить в периметр льготных сделок закрытые паевые инвестиционные фонды.

ВТБ стратегически важно обеспечить доступность жилищного кредитования в России, поэтому мы намерены оперативно поддержать инициативу правительства. В текущих условиях программы с господдержкой пользуются наибольшей востребованностью среди заёмщиков — по ним сейчас мы выдаем примерно каждый второй кредит. Новое решение о модернизации госпрограмм расширит число потенциальных клиентов и позволит приобрести им новую комфортную квартиру со сниженной ставкой по ипотеке", — прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Вадим Пахаленко.

Накануне о модернизации госпрограмм объявило правительство РФ. Согласно принятому решению, родители детей-инвалидов в тех регионах, где отсутствует строительство многоквартирных домов, смогут оформить «семейную ипотеку» на вторичное жилье. Кроме того, средства «Ипотеки с господдержкой-2020», «семейной», «Дальневосточной» и ИТ-программ можно будет направлять на покупку жилья не только у застройщиков, но и у закрытых паевых инвестиционных фондов.

ВТБ принимает активное участие в реализации программ с господдержкой. В феврале на льготных условиях банк проводил примерно каждую вторую сделку. Наибольшим интересом у клиентов пользовалась «семейная ипотека»: ее оформили примерно 3,5 тысячи клиентов в сумме более чем на 21 млрд рублей. Вторая по популярности программа — «Ипотека с господдержкой-2020»: ею воспользовались около 3,1 тысячи заемщиков, оформивших кредиты на 19,5 млрд рублей.

Всего за второй месяц года банк оформил около 15 тысяч жилищных кредитов на 78 млрд рублей, что более чем в 1,7 раза превышает результат января. В целом на рынке выдачи ипотеки, по оценке экспертов ВТБ, составили более 420 млрд рублей, что в 1,5 раза больше результата января. Факторами роста рынка стали реализация льготной ипотеки, ввод новых девелоперских объектов и ожидаемое сокращение субсидированных программ от застройщиков.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость