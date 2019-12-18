ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в стране

По итогам десяти месяцев 2019 года ВТБ стал абсолютным лидером по приросту рыночной доли в сегменте ипотечного кредитования. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она выросла на 2,61 п.п. и достигла 23,43% (по данным ЦБ РФ).

За январь-октябрь текущего года ВТБ увеличил объем выдач ипотеки до 525 млрд рублей, по итогам ноября этот показатель вырос до 590 млрд. Ипотечный портфель банка превышает 1,65 трлн рублей.

Евгений Дячкин,

руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ:

В текущем году мы демонстрируем лучшую динамику прироста доли среди всех игроков ипотечного рынка и фиксируем для себя исторически высокий показатель — 23,43%. Этому во многом способствует как улучшение условий по нашим программам и снижение ставок, так и плодотворное взаимодействие с нашими партнерами — застройщиками и риелторами России.

На сегодняшний день клиенты могут оформить ипотеку в ВТБ под 8,4% годовых (для заемщиков с первоначальным взносом более 50%).* Предложение действует до 31 декабря 2019 г. Кроме того, банк работает в рамках льготной правительственной программы «Ипотека с господдержкой» со ставкой в 5%.** С 16 декабря ВТБ организует прием заявок и выдачу ипотечных кредитов в рамках программы для жителей Дальнего Востока. Кредит по ней можно оформить под 2% годовых.***

Полные условия ипотечных продуктов

* Процентные ставки и условия ипотеки: сумма кредита — от 600 тыс. до 60 млн руб.; ставка по кредиту по программе «Ипотека. Строящееся жилье» — от 8,4% при первом взносе от 50%; срок кредита — до 30 лет; первоначальный взнос — от 10%* стоимости приобретаемой недвижимости; комплексное страхование. Заёмщику: наличие постоянной регистрации в регионе, в котором клиент обращается за кредитом, необязательно; рассматриваются различные формы подтверждения доходов (справки по форме 2-НДФЛ и по форме банка); возможен учёт совокупного дохода до 4-х созаёмщиков; возможен учёт дохода как по основному месту работы, так и по совместительству. Если размер первоначального взноса составит менее 20% стоимости приобретаемой недвижимости, ставка по кредиту увеличится на 0,7 п.п. за исключением случаев, когда кредит оформляется с условием использования средств материнского капитала.

** Процентные ставки и условия ипотеки с господдержкой. Если у вас несколько детей и хотя бы один из них родился в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 включительно, вы можете принять участие в программе. Обратите внимание, что недвижимость и целевое использование кредита должны соответствовать требованиям, отраженным в Постановлении Правительства РФ от 30.12.2017 N 1711. Если у вас уже есть ипотека в ВТБ или другом банке, при соответствии условиям программы, вы также можете получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых (при условии личного и имущественного страхования) на весь срок кредита. Льготная ставка действует весь срок кредита. Ставка — 5%. Личное и имущественное страхование. Срок кредита — от 1 года до 30 лет. Возможно рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов при соответствии условиям программы. Сумма кредита: для жилых помещений, расположенных в г. Москве — от 1,5 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Московской обл., г. Санкт-Петербурге — от 1 млн до 12 млн руб.; для жилых помещений, расположенных в Ленинградской обл. — от 500 тыс. до 12 млн рублей; для жилых помещений, расположенных в остальных регионах — от 500−600 тыс. (в зависимости от региона) до 6 млн руб. Первоначальный взнос: от 20% стоимости приобретаемой недвижимости. Приобретаемая недвижимость: жилое помещение, реализуемое юридическим лицом (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору долевого участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) или купли-продажи (первая продажа). Для Дальневосточного Федерального Округа кредит предоставляется на покупку на вторичном рынке у физ. лица или юр. лица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях.

*** Дальневосточная ипотека. Ставка — 2% на весь срок кредита. Первый взнос — от 20%. Срок — до 20 лет. Сумма кредита — до 6 млн руб. Страховка объекта: обязательно. Страховка жизни и трудоспособности: по желанию. Срок действия финального одобрения — 4 месяца. Срок действия программы «Дальневосточная ипотека» — кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024. Рефинансирование ранее выданных ипотечных кредитов в рамках программы не предусмотрено. Требования к заёмщику: супруги, состоящие в браке, каждый из которых не старше 35, либо родитель, не состоящий в браке, имеющий ребенка до 18 лет. На момент заключения договора регистрация в Дальневосточном федеральном округе НЕ требуется, но после оформления права собственности необходимо зарегистрироваться в течение 270 дней. Можно приобрести: Квартиру в новостройке или уже готовое жилье у юридического лица (кроме управляющей компании инвестиционного фонда), либо жилое помещение или жилое помещение с земельным участком в сельских поселениях Дальневосточного федерального округа у юридического или физического лица.

Банк ВТБ (ПАО)