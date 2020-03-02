ВТБ запускает короткий номер для быстрой связи со своим контакт-центром. У клиентов появится возможность звонить с мобильного телефона, набрав 1000. Сервис доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут использовать быстрый номер для коммуникаций с контакт-центром.