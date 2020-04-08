ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом

ВТБ в дополнение к мерам поддержки, предоставленным заемщикам государством по закону о льготном периоде в кредитовании (106ФЗ), запускает дополнительную собственную программу. Банк расширяет число ее потенциальных участников за счет увеличения максимальной суммы кредита пострадавшего заемщика.

Новая программа ВТБ действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Банк также принимает больничные листы клиентов и другие справки, подтверждающие сокращение их дохода. Она доступна только для клиентов без просроченной задолженности или с просрочкой не более 90 дней на дату обращения. После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования. Каникулы предоставляются на 3 месяца.

В зависимости от типа кредита установлены следующие максимальные суммы первоначального займа:

По ипотеке : максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе , Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 8 млн рублей , в других регионах — 3 млн рублей . Старт приема заявок — 20 апреля.

: максимальная сумма полученного кредита клиента в Московском регионе Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет , в других регионах — . Старт приема заявок — 20 апреля. По кредитам наличными : до 2 млн рублей . Старт приема заявок — 9 апреля.

: до . Старт приема заявок — 9 апреля. По автокредитам : до 1,5 млн рублей . Старт приема заявок для участия в программе — 8 апреля.

: до . Старт приема заявок для участия в программе — 8 апреля. Всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае. Услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев , начиная с июня.

Анатолий Печатников,

заместитель президента-председателя правления ВТБ:

Мы понимаем, что часть наших клиентов оказалась в очень сложном финансовом положении. Решение о внедрении кредитных каникул в рамках 106ФЗ стало своевременным и важным шагом, который упростит значительному числу заемщиков исполнение их долговых обязательств. Со своей стороны мы видим возможность расширить их число за счет увеличения стартовой суммы кредита. Это благотворно скажется и на клиентах, которые получат необходимую финансовую передышку, и на банке, который сможет избежать ухудшения качества своего кредитного портфеля. Рассчитываем, что наши кредитные каникулы позволят клиентам уже через три месяца вернуться к обслуживанию своих финансовых обязательств в привычном комфортном режиме.

Для получения отсрочки заёмщикам необходимо подать заявку через сайт, чат-бот или обратиться в контакт-центр банка и предоставить подтверждающие документы. ВТБ готов рассматривать обращения и других клиентов банка, у которых ухудшилось финансовое положение, и предпринимать все необходимые меры для их индивидуальной поддержки.

Банк ВТБ (ПАО)