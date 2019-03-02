Второе повреждение на водопроводе произошло в Барнауле в субботу

2 марта в Барнауле случилось второе повреждение на водопроводе за день. Авария произошла в Железнодорожном районе по адресу Павловский тракт, 6, сообщили в «Водоканале».

Барнаульцы сообщают, что из-за этого нет воды на Комсомольском и Социалистическом проспектах, на проспекте Строителей, на улицах Юрина, Профинтерна, Северо-Западной и других.

Бригада ремонтников выехала на место, аварию локализуют. Понижено давление, из-за этого нет воды в большом количестве домов. После локализации начнется подключение. Полностью восстановить водоснабжение в «Водоканале» обещают ориентировочно через два часа.

Напомним, что утром произошла коммунальная авария на водопроводе на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.