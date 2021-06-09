12 июня в Барнауле в ТЦ «Пионер» (пр. Ленина, 102В) откроется выставка «Планета живых бабочек», где можно будет увидеть их в свободном полете. Параллельно будет открыта экспозиция с интерактивными роботами-динозаврами.

На первой выставке будут представлены сотни разнообразных экзотических бабочек из разных континентов и стран мира — Африки, Южной Америки, Филиппин.

«Экзотика на расстоянии вытянутой руки! У посетителей будет уникальная возможность увидеть невероятных танец порхающих красавиц, покормить их, а также запечатлеть весь жизненный цикл летающих фей. Восторг испытают и дети, и взрослые!», — говорят организаторы.

Вторая выставка с динозаврами также понравится посетителям всех возрастов. Они воссозданы в натуральном виде, могут кивать, моргать и рычать. Аниматронные движущиеся существа позволяют себя трогать и гладить.

Выставка динозавров интересна не только своей интерактивностью, но и познавательным началом. Она увлекательно рассказывает историю существования динозавров, подробности их пребывания на планете Земля, показывает разнообразие видов. Потому лучше всего приходить сюда всей семьёй, каждый найдёт для себя что-то интересное!

А еще для любителей современных технологий будут бесплатно работать четыре разные зоны VR, которые дополняют впечатления, буквально перенося посетителей в мир юрского периода.

Можно будет нарисовать обычного динозавра с помощью 3D ручки, и он превратится в полноценную фигуру, которую человек забирает с собой домой на память об уникальной экспозиции. Организаторы подготовили и другие сюрпризы, например, необычный дино-конструктор.

Важный бонус — фото- и видеосъемка с 3D картинами бесплатные. Это лето способно начаться с волшебства, не упустите его!

Выставки будут открыты до 4 июля.