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Вторжение динозавров и живых бабочек

Барнаульцев зовут покормить живых бабочек и пообщаться с динозаврами

Бабочка.
Бабочка.
Источник: https://vk.com/planetababochek

12 июня в Барнауле в ТЦ «Пионер» (пр. Ленина, 102В) откроется выставка «Планета живых бабочек», где можно будет увидеть их в свободном полете. Параллельно будет открыта экспозиция с интерактивными роботами-динозаврами.

На первой выставке будут представлены сотни разнообразных экзотических бабочек из разных континентов и стран мира — Африки, Южной Америки, Филиппин.

Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочки.
Бабочки.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочка.
Бабочка.
Источник: vk.com/planetababochek
Бабочки.
Бабочки.
Источник: vk.com/planetababochek

«Экзотика на расстоянии вытянутой руки! У посетителей будет уникальная возможность увидеть невероятных танец порхающих красавиц, покормить их, а также запечатлеть весь жизненный цикл летающих фей. Восторг испытают и дети, и взрослые!», — говорят организаторы.

Вторая выставка с динозаврами также понравится посетителям всех возрастов. Они воссозданы в натуральном виде, могут кивать, моргать и рычать. Аниматронные движущиеся существа позволяют себя трогать и гладить.

Выставка динозавров интересна не только своей интерактивностью, но и познавательным началом. Она увлекательно рассказывает историю существования динозавров, подробности их пребывания на планете Земля, показывает разнообразие видов. Потому лучше всего приходить сюда всей семьёй, каждый найдёт для себя что-то интересное!

А еще для любителей современных технологий будут бесплатно работать четыре разные зоны VR, которые дополняют впечатления, буквально перенося посетителей в мир юрского периода.

Можно будет нарисовать обычного динозавра с помощью 3D ручки, и он превратится в полноценную фигуру, которую человек забирает с собой домой на память об уникальной экспозиции. Организаторы подготовили и другие сюрпризы, например, необычный дино-конструктор.

Выставка «Вторжение динозавров».
Выставка «Вторжение динозавров».
Источник: pioneermall.ru

Важный бонус — фото- и видеосъемка с 3D картинами бесплатные. Это лето способно начаться с волшебства, не упустите его!

Выставки будут открыты до 4 июля.

Подробности можно узнать по телефону +7 (902) 241-02-02 или в группе «ВКонтакте».

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