13 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Wildberries открыл логистический центр в Барнауле

Wildberries открыл новый логистический центр в Барнауле, сообщает пресс-служба маркетплейса.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Также центры были открыты в Чебоксарах и Астрахани.

Самый крупный из новых сортировочных центров площадью в 5,5 тыс. кв. м. находится в Барнауле по адресу пр. Ленина, 154 (рядом с «Геомаркетом» — прим. ред.)

Компания пишет, что появление новых сортировочных центров улучшит работу логистической службы, ускорит доставку и повысит уровень сервиса, а также предоставит городу новые рабочие места.

«За календарный год, с начала мая 2021 г., число предпринимателей из Чувашии и Астраханской области, реализующих свои товары через нашу онлайн-платформу, выросло почти в 3 раза до 7,5 тыс. и 1,5 тыс. соответственно, а количество продавцов из Алтайского края увеличилось в 3,2 раза до 4,7 тыс. Мы надеемся, что запуск новых пунктов приемки региональных поставок поможет местным предпринимателям оптимизировать собственные логистические расходы и нарастить собственные продажи», — рассказали в Wildberries.

В 2022 году компания открыла семь логистических центров — в Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость