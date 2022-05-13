Wildberries открыл логистический центр в Барнауле

Также центры были открыты в Чебоксарах и Астрахани.

Самый крупный из новых сортировочных центров площадью в 5,5 тыс. кв. м. находится в Барнауле по адресу пр. Ленина, 154 (рядом с «Геомаркетом» — прим. ред.)

Компания пишет, что появление новых сортировочных центров улучшит работу логистической службы, ускорит доставку и повысит уровень сервиса, а также предоставит городу новые рабочие места.

«За календарный год, с начала мая 2021 г., число предпринимателей из Чувашии и Астраханской области, реализующих свои товары через нашу онлайн-платформу, выросло почти в 3 раза до 7,5 тыс. и 1,5 тыс. соответственно, а количество продавцов из Алтайского края увеличилось в 3,2 раза до 4,7 тыс. Мы надеемся, что запуск новых пунктов приемки региональных поставок поможет местным предпринимателям оптимизировать собственные логистические расходы и нарастить собственные продажи», — рассказали в Wildberries.

В 2022 году компания открыла семь логистических центров — в Новосибирской, Липецкой, Омской, Саратовской областях, Ставропольском крае, Удмуртии и Северной Осетии.