Wildberries ввел функцию отмены заказа сразу после оформления

Маркетплейс Wildberries ввел функцию отмены заказа в первый час после оформления. Об этом пишет ТАСС.

Новая функция поможет покупателям, которые выбрали неправильный адрес, ошиблись с количеством позиций или сделали заказ случайно.

Отмечается, что функция отмены заказа начала действовать 15 января. Кнопка доступна на сайте и в мобильном приложении в разделе "Доставки" после оформления заказа. При этом заказ можно отменить в первый час после оформления или до момента, пока продавец не начал сборку.

На данный момент нововведение доступно для тех, кто покупает товары по постоплате. В будущем возможность отмены будет для всех покупателей. Также функция доступна только для товаров продавцов, которые хранят продукцию на собственных складах.

Кстати, раньше на маркетплейсе также можно было отменить заказ, однако функцию решили почему-то убрать. И вот снова вернули.

Ранее сообщалось, что популярный маркетплейс открывает новый склад в Санкт-Петербурге.

338554,335487,333537

Самое важное - в нашем Telegram-канале