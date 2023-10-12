Wildberries ввел комиссию за оплату банковскими картами

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию за оплату товаров с банковских карт.

Эта мера касается платежных систем Visa и Mastercard, указывают «Ведомости».

Размер комиссии составляет 3%, пишет Lenta.ru. Сбор — вознаграждение банку, осуществляющего обработку такого платежа.

Ранее Wildberries запустил новый сервис возврата товаров с браком. Теперь, чтобы вернуть товар с браком, покупатель может обратиться к продавцу напрямую.

Оформить возврат покупки можно в течение 14 дней после ее оплаты.

Необходимо написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в "Личном кабинете".

Также продавец может обсудить с клиентом формат компенсации: вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа (если был доставлен недокомплект).