12 октября
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Wildberries ввел комиссию за оплату банковскими картами

Маркетплейс Wildberries ввел комиссию за оплату товаров с банковских карт.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Эта мера касается платежных систем Visa и Mastercard, указывают «Ведомости».

Размер комиссии составляет 3%, пишет Lenta.ru. Сбор — вознаграждение банку, осуществляющего обработку такого платежа.

Ранее Wildberries запустил новый сервис возврата товаров с браком. Теперь, чтобы вернуть товар с браком, покупатель может обратиться к продавцу напрямую.

Оформить возврат покупки можно в течение 14 дней после ее оплаты.

Необходимо написать продавцу через чат в разделе "Покупки" в "Личном кабинете".

Также продавец может обсудить с клиентом формат компенсации: вернуть средства, договориться о замене вещи или довезти часть заказа (если был доставлен недокомплект).

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