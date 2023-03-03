Wink покажет фильмы о любви, семейных тайнах и фэнтези

В первом месяце весны цифровой видеосервис «Ростелекома» Wink собрал коллекцию фильмов и сериалов с разным настроением. Разобраться в психологии семейных отношений или распутать клубок криминальных связей, окунуться в мир китайского средневекового фэнтези или вспомнить первые свидания и даже побывать на незабываемой свадьбе зрителям помогут кинопремьеры марта.

В центре внимания российского сериала «Хэдшот» (18+) — замкнутый подросток Денис, который преображается до неузнаваемости в киберпространстве. Там действует его аватар IIIPAM, который не заморачивается этикой, предпочитая силу кулака. В марте в Wink можно будет посмотреть российский криминальный триллер «Один настоящий день» (16+). Циничный карьерист Капитонов живет по правилам своего коррумпированного следственного подразделения, не прочь манипулировать уликами и свидетельствами ради нужного результата. Но в один «тот самый» день он получает сверхзадание — «отмазать» от убийства хозяина города, местного авторитета Сафина через обвинение непричастного человека.

Афиша фильма «Один настоящий день». Фото предоставлено компанией Ростелеком.

В центре комедии на вечную тему «Знакомство родителей» (16+) свадьба, к которой готовятся Мишель (Эмма Робертс) и Аллен (Люк Брейси). Затевая традиционное знакомство родителей, они не догадываются, что те не только давно знают друг друга, но их связывает между собой множество секретов, которые никто не хотел бы ворошить. Второй сезон французского сериала «Тиндер-80» (18+) снова переносит зрителей в ностальгические и по-своему прекрасные 1980-е годы, где технологии были другими, но желания людей — такими же, как сегодня.

Афиша фильма «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней». Фото предоставлено компанией Ростелеком.

В первый весенний месяц в Wink появится четвертая часть приключенческой детективной эпопеи «Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней» (18+). Фильмы снимаются в Китае по знаменитой серии исторических детективов нидерландского дипломата и синолога Роберта ван Гулика. В новой истории есть все, за что любят китайские блокбастеры — яркая картинка из жизни древнего Китая, шикарные костюмы, мистика и динамичные боевые сцены. В марте зрителей ждет еще одна китайская картина — боевик «Путешествие на Запад. Поединок веры» (16+). Это классический средневековый китайский роман, но сюжет в стиле фэнтези сделал его популярным у современных кинематографистов. Это опасное, но очень красивое противостояние в Wink можно будет увидеть с 23 марта.

Боевая во всех смыслах комедия «Моя пиратская свадьба» (18+) рассказывает о том, как сделать обычную брачную церемонию незабываемой. Фильм доступен в Wink с 17 марта. Продолжит тему семейных отношений драма «Сын» (18+). Драматург Флориан Зеллер экранизировал еще одну пьесу своей трилогии: его предыдущая работа, фильм «Отец» с Энтони Хопкинсом в главной роли, была удостоена двух «Оскаров». Хопкинс появляется и в новом фильме, но на этот раз в центре сюжета — сыновья. Его сын, успешный юрист Питер (Хью Джекман) женат второй раз, в новой семье уже растет малыш. Но и старая не отпускает: бывшая жена Кейт (Лора Дерн) то и дело просит вмешаться в воспитание первого сына Николаса (Зен Макграт). Подросток замкнут, агрессивен, месяцами прогуливает школу, и Питер изо всех сил хочет помочь ему вернуться к нормальной жизни.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.