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WOW MOM приглашает детей и родителей на большой праздник вверх тормашками

3 января WOW MOM @wow_mom_fun исполняется 1 год и в честь этого события вас мы готовим большой праздник и много подарков!

Афиша.
Афиша.
Источник: детский развлекательный центр WOW MOM.

Праздник состоится 3 января в 13.00 на 3-м этаже ТРЦ «Праздничный» @trc_prazdnichny (фуд-корт), всех гостей ждет:

  • Дед Мороз и Снегурочка
  • Крио-шоу от Эльзы
  • Танцевальный БУМ от куклы LOL
  • Супергеройский игры от человека-паука
  • Сказочные герои
  • Мастер-классы
  • Сладкие угощения для всех гостей
  • Конкурсы, сюрпризы и много подарков!

Во время праздника мы будем дарить огромное количество классных подарков, а главный — это ваш бесплатный праздник под ключ в банкет-холле WOW MOM @wow_mom_fun (правда, круто!)

Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Октябрина Степаненко
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин

Чтобы принять участие и получить призы, вам нужно:

  1. подписаться на Instagram WOW MOM @wow_mom_fun
  2. сфотографироваться с хэштегом, который находится на кассе центра WOW MOM
  3. выложить фото у себя в профиле с хэштегом #1год_wowmom
  4. придти 3 января на праздник, повеселиться от души и там узнать результаты конкурса

Победители будут определены случайным образом 3 января во время мероприятия!

Детский развлекательный центр WOW MOM.
Детский развлекательный центр WOW MOM.
Дмитрий Лямзин

«Праздник под ключ» включает в себя:

  • 2 часа праздника в любом банкет-холле на ваш выбор с бесплатным посещением игровой WOW MOM @wow_mom_fun(до 10 деток)
  • 1 час веселья с любым персонажем праздничного агенства @sergeikreatiff
  • Самые вкусные угощения для всех гостей от кулинарии ХуторОК

Мероприятие абсолютно бесплатное! Давайте все вместе поздравим любимый детский развлекательный центр WOW MOM @wow_mom_fun с первым Днем Рождения и просто классно проведем время!

Ждем вас по адресу: ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный» (3-й этаж) 3 января в 13.00!

#опразднике_wowmom #1год_wowmom

#wowmom #счастьевверхтормашками

#трцпраздничный #тцпраздничный

#твойпраздничный


Организатор акции: ООО «Дисней». Срок проведения: 3.01.19г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.

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