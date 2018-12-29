WOW MOM приглашает детей и родителей на большой праздник вверх тормашками

Праздник состоится 3 января в 13.00 на 3-м этаже ТРЦ «Праздничный» @trc_prazdnichny (фуд-корт), всех гостей ждет:
- Дед Мороз и Снегурочка
- Крио-шоу от Эльзы
- Танцевальный БУМ от куклы LOL
- Супергеройский игры от человека-паука
- Сказочные герои
- Мастер-классы
- Сладкие угощения для всех гостей
- Конкурсы, сюрпризы и много подарков!
Во время праздника мы будем дарить огромное количество классных подарков, а главный — это ваш бесплатный праздник под ключ в банкет-холле WOW MOM @wow_mom_fun (правда, круто!)
Чтобы принять участие и получить призы, вам нужно:
- подписаться на Instagram WOW MOM @wow_mom_fun
- сфотографироваться с хэштегом, который находится на кассе центра WOW MOM
- выложить фото у себя в профиле с хэштегом #1год_wowmom
- придти 3 января на праздник, повеселиться от души и там узнать результаты конкурса
Победители будут определены случайным образом 3 января во время мероприятия!
«Праздник под ключ» включает в себя:
- 2 часа праздника в любом банкет-холле на ваш выбор с бесплатным посещением игровой WOW MOM @wow_mom_fun(до 10 деток)
- 1 час веселья с любым персонажем праздничного агенства @sergeikreatiff
- Самые вкусные угощения для всех гостей от кулинарии ХуторОК
Мероприятие абсолютно бесплатное! Давайте все вместе поздравим любимый детский развлекательный центр WOW MOM @wow_mom_fun с первым Днем Рождения и просто классно проведем время!
Ждем вас по адресу: ул. Балтийская, 16, ТРЦ «Праздничный» (3-й этаж) 3 января в 13.00!
#опразднике_wowmom #1год_wowmom
#wowmom #счастьевверхтормашками
#трцпраздничный #тцпраздничный
Организатор акции: ООО «Дисней». Срок проведения: 3.01.19г. Подробную информацию об Организаторе, правилах проведения Розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте здесь.
(3+)