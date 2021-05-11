2020-й: финансовые итоги работы КПК «АС ФИНАНС». Как мы пережили пандемию

Сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением. В 2020 году мы наблюдали самое быстрое и глубокое падение рынка в истории, самую высокую за всю историю волатильность (VIX), отрицательные цены на нефть, триллионы долларов в виде стимулов от центробанков и, как следствие, самое быстрое восстановление после сильного падения — и это лишь некоторые из особенностей 2020 года.

Что касается России, то мы видели рекордные темпы заимствования денег правительством, дефицитный бюджет и постепенно останавливающуюся экономику — темпами чуть ниже общемировых. Страна столкнулась с вынужденным введением карантинных мер, закрытием предприятий и границ, а также с резким обвалом цен на нефть. В то же время экономический спад оказался меньше, чем предполагалось весной, и не таким масштабным, как в ряде других государств.

2020-й оказался годом, который никто даже не мог себе представить. Он, несомненно, войдет в учебники истории, причем та, другая жизнь, в которой мы начали жить весной, стала к концу года казаться почти нормальной.

В 2020 году в России прекратили свою деятельность 515,5 тыс. коммерческих организаций, или каждая шестая компания в стране. Количество закрытых бизнесов в 2,4 раза превысило число вновь созданных — такое соотношение оказалось худшим как минимум за последние 18 лет. В сложные периоды, когда происходит массовое закрытие бизнесов, часто можно слышать слова об очищающем эффекте кризиса благодаря ликвидации неэффективных предприятий. Однако в России с ее низкой долей частного предпринимательского сектора уход с рынка еще не устоявшегося бизнеса редко компенсируется зарождением новых, более эффективных предприятий.

По сведениям оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (обслуживает более 1 млн онлайн-касс в России), объемы продаж объектов малого и среднего бизнеса падали во время пандемии до 91% по сравнению с прошлым годом.

В Алтайском крае в настоящий момент работает 49 кооперативов. Средний возраст КПК по Алтайскому краю составляет 9 лет. КПК «АС Финанс» находится на втором месте среди действующих кооперативов по размеру активов.

Невзирая на отрицательные тенденции на рынке в 2020 году, наш кооператив преодолел короновирусный кризис с положительной динамикой по всем основным показателям.

В августе 2020 года КПК «АС Финанс» исполнилось 5 лет. Это значимая дата для кредитного кооператива. В течение всего времени «АС Финанс» уверенно демонстрировал рост по всем основным показателям (количество пайщиков, портфель сбережений, портфель займов, паевой фонд, резервный фонд, членские взносы, активы, прибыль).

За 2020 год численность пайщиков выросла на 13% по отношению к 2019 году. Несмотря на пандемию, мы наблюдаем прирост количества пайщиков.

Положительный финансовый результат КПК увеличился на 63%. Кооператив ведет активную социальную политику, участвует в различных благотворительных проектах, организует социально значимые акции. Прибыль по итогам года, особенно в кризисный период, означает устойчивое финансовое состояние КПК.

В 2020 году портфель сбережений увеличился на 6% по отношению к 2019 году. Это говорит о высокой степени доверия наших пайщиков, которые в условиях пандемии, самоизоляции и вследствие этого ухудшения финансового положения семей продолжили хранить свои сбережения в нашем кооперативе. Массового оттока средств не наблюдалось. Выплаты компенсаций по принятым сбережениям производились точно в срок.

Портфель выданных займов в 2020 году увеличился на 21%. Проверка заемщиков проводится в кооперативе тщательно, решение о выдаче займов принимается на заседаниях комитета по займам, члены которого на основании представленных документов определяют платежеспособность заемщиков, их имущественное и финансовое состояние. В условиях пандемии основная часть заемщиков выполняла свои обязательства в срок, льготными условиями, такими как реструктуризация задолженности, никто не воспользовался.

В 2020 году на 20% увеличились активы. И это закономерно, так как объемы привлеченных денежных средств также выросли.

Собираемость по членским взносам в 2020 году увеличилась на 115%. Согласно нормативным документам КПК, членские взносы невозвратные и идут на покрытие расходов КПК, формирование резервного фонда. Резервный фонд кооператива увеличился в 2020 году на 30%. За 2020 год произошло увеличение паевых взносов на 9%. Паевой и резервный фонды формируются по нормативам Центрального банка и влияют на соблюдение финансовых нормативов.

Сотрудники кредитного потребительского кооператива «АС Финанс» постоянно повышают свою квалификацию. В 2020 году на регулярной основе они посещали вебинары, собрания, форумы, проводимые СРО, Центральным банком, НКО МОВС, Лигой кредитных союзов России.

В 2020 году произошли кадровые перемены в коллективе кооператива, что позволило нам более эффективно организовать работу.

Кооператив соблюдает и тщательно следит за выполнением закона 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Ответственные сотрудники регулярно проходят обучение по данному направлению. Каждого нового пайщика мы проверяем по базе террористов и экстремистов, проверяем действительность его паспортных данных, проверяем по базе судебных приставов, после чего каждому пайщику присваивается степень риска. Ежеквартально проводится повторная проверка с занесением результатов в карточку пайщика. Данная процедура полностью автоматизирована в программе «1С», что позволяет быстро и качественно проводить проверку.

В 2020 году в кооперативе была внедрена система управления рисками. Отчеты по управлению рисками составляются ежеквартально и анализируются правлением кооператива.

КПК «АС Финанс» имеет прямое членство в Саморегулируемой организации «Кооперативные финансы», ответственность КПК перед пайщиками застрахована в Некоммерческой корпоративной организации «Межрегиональное потребительское общество взаимного страхования». Договор страхования № ГО КПК_00554/2020 от 07.12.2020 г. сроком до 31.12.2021 г. Страховая сумма 100 000 000 руб.

Отчетность по денежным средствам кооператив предоставляет в Центральный банк ежемесячно, а отчетность по финансовым нормативам — ежеквартально. Финансовые нормативы по состоянию на 31.12.2020 полностью соответствуют нормам и требованиям Центрального банка.

Положительный результат по итогам года даже в сложные, кризисные моменты, а также длительный опыт работы на финансовом рынке наглядно демонстрируют, что КПК «АС Финанс» является надежным партнером и устойчивой, независимой организацией.

Адрес: Барнаул, ул. Шумакова, 16-а, оф. 305А, 307.

Тел. (3852) 250−075

Сайт: асфинанс-сбережения.рф

Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Кооперативные Финансы. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «МОВС» С подробной информацией можно ознакомится в офисах КПК «АС ФИНАНС». Услуга предоставляется членам КПК. Членский взнос при вступлении в кооператив 200 рублей. Сбережения сроком от 1 мес до 5 лет, % ставка 10% годовых. Минимальная сумма взноса 50 000 руб. Телефон: 8−800−303−7777.