«Я только за носками». Какие товары остались на полках в барнаульском H&M

Апокалипсиса не случилось
В 10:00 людей еще было немного. Однако ближе к 11 около отдела уже образовалась очередь, так как охранники ограничили вход. Десять человек, которые ожидали своей очереди, улыбались.
В женском, мужском и детском отделах вещей было больше, чем весной. Вешалки ломились от одежды: платья, джинсы, футболки, толстовки… Одежда пока представлена всех размеров. Люди торопливо заталкивали вещи в шопперы и направлялись в примерочную.
Про цены
Цены на новую коллекцию не поднялись. В отделе для взрослых — джинсы и толстовки от 1499 рублей. Носки за 3 пары — 799 рублей. В детском — штаны по 899 рублей, футболки — по 599. Есть стойка с сейлом.
Одна из наших собеседниц расстроилась, что магазин закрывается. Пришла на распродажу только ради носков для маленького сыночка.
«Я только за носками. Пришла купить несколько пар для сына, он у меня капризный, а эти ему приглянулись сразу», — коротко прокомментировала женщина.
Свою очередь в примерочную ждали две девушки. Они из последних сил пытались удержать в руках груду джинсов и разноцветных кофточек.
«Мы думали, что тут ничего не останется, разберут наши размеры. Сегодня все равно что-нибудь купим. Прибережем в гардеробе. Будем показывать своим детям» , — засмеялись девушки.
Когда закроются магазины
На горячей линии H&M нам не смогли сказать точно, когда закроются все барнаульские отделы бренда. Оператор-мужчина лишь спокойно пояснил: «Конкретных дат у нас нет. Магазины H&M закроются, когда все товары будут распроданы».