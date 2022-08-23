«Я только за носками». Какие товары остались на полках в барнаульском H&M

Магазин одежды H&M возобновил работу в ТРЦ «Арена» 23 августа. Эпохальное для Барнаула событие привлекло внимание СМИ и сотен людей, которые с утра кинулись «урвать последнюю кофточку» шведского бренда. Чего уж греха таить, altapress.ru тоже не остался среди равнодушных. Утром мы отправили сюда нашего модного корреспондента, чтобы он узнал, что и почем продают в H&M перед окончательным закрытием.

Апокалипсиса не случилось

В 10:00 людей еще было немного. Однако ближе к 11 около отдела уже образовалась очередь, так как охранники ограничили вход. Десять человек, которые ожидали своей очереди, улыбались.

В женском, мужском и детском отделах вещей было больше, чем весной. Вешалки ломились от одежды: платья, джинсы, футболки, толстовки… Одежда пока представлена всех размеров. Люди торопливо заталкивали вещи в шопперы и направлялись в примерочную.

Про цены

Цены на новую коллекцию не поднялись. В отделе для взрослых — джинсы и толстовки от 1499 рублей. Носки за 3 пары — 799 рублей. В детском — штаны по 899 рублей, футболки — по 599. Есть стойка с сейлом.

Одна из наших собеседниц расстроилась, что магазин закрывается. Пришла на распродажу только ради носков для маленького сыночка.

«Я только за носками. Пришла купить несколько пар для сына, он у меня капризный, а эти ему приглянулись сразу», — коротко прокомментировала женщина.

Открытие магазина H&M в Барнауле. Altapress.ru.

Свою очередь в примерочную ждали две девушки. Они из последних сил пытались удержать в руках груду джинсов и разноцветных кофточек.

«Мы думали, что тут ничего не останется, разберут наши размеры. Сегодня все равно что-нибудь купим. Прибережем в гардеробе. Будем показывать своим детям» , — засмеялись девушки.

Открытие магазина H&M в Барнауле. Altapress.ru.

Когда закроются магазины

На горячей линии H&M нам не смогли сказать точно, когда закроются все барнаульские отделы бренда. Оператор-мужчина лишь спокойно пояснил: «Конкретных дат у нас нет. Магазины H&M закроются, когда все товары будут распроданы».