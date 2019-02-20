12-я «Зимняя зерновая конференция» пройдет с 27 февраля по 1 марта в городе-курорте Белокуриха

«ХII Зимняя зерновая конференция в Белокурихе» завершила приём заявок. Конференц-зал в санатории «Сибирь» вновь будет в максимальной загрузке.

В крупнейшем за Уралом зерновом форуме примут участие 113 предприятий — это крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия-переработчики, зернотрейдеры и компании, оказывающие услуги для АПК.

География участников обширная:

Дальний Восток: ООО «ТФМ», «ВМП Первомайский», г. Владивосток; ООО «Бункер-Порт», г. Советская Гавань , Хабаровский край,

Хабаровский край, Запад: ООО УК «Содружество», г. Светлый , Калининградская область,

Калининградская область, Центральный округ: АО «Главснабсервис», г. Санкт-Петербург; ООО «Джермэн Сид Альянс Русс», г. Москва; и др.

Южный регион: ООО «Агро Зерно Юг», г. Азов; ООО «ОЗК Юг», г. Ростов-на-Дону; ООО «ПЕТКУС Руссланд», г. Краснодар; ООО «ТБИ-Логистика», Краснодарский край , г. Новороссийск; и др.

г. Новороссийск; и др. Урал: АО «Шадринский комбинат хлебопродуктов», г. Шадринск и ООО «Рассвет», с. Красномыльское — Курганская область;

Сибирь: около десятка компаний из Красноярского края , Омской и Новосибирской , Тюменской и Кемеровской областей , есть представители республики Башкортостан , и , конечно же , ряд предприятий из принимающего региона — Алтайский край.

Из зарубежных компаний, не считая спикеров из Украины, в конференции примут участие предприятия республики Казахстан — ТОО «KAZNAN-EXPORT» и ТОО «Инвестиция Цзиньшахэ в городе Астана», г.Астана.

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Традиционно представитель минсельхоза открывает зерновой форум. В этом году в конференции участвует заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сергей Левин. Тема его доклада: «Государственная поддержка агропромышленного сектора. Развитие экспорта продукции АПК.»

На 12-ой Зимней зерновой конференции с докладами выступят:

ведущие российские аналитики зернового рынка — Владимир Петриченко ( генеральный директор ООО «ПроЗерно») и Дмитрий Рылько ( генеральный директор «ИКАР»);

генеральный директор ООО «ПроЗерно») и генеральный директор «ИКАР»); одни из лучших экспертов в области экономики России — Андрей Клепач ( Внешэкономбанк) и Евгений Гавриленков (НИУ ВШЭ);

Внешэкономбанк) и (НИУ ВШЭ); специалист по качеству зерна — Мария Шостак ( директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», г. Барнаул);

директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», г. Барнаул); эксперты по рынкам Азии — Алексей Маслов (руководитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ , профессор , г. Москва) и Евгений Ган ( президент Союза зернопереработчиков Казахстана , г. Астана);

(руководитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ профессор г. Москва) и президент Союза зернопереработчиков Казахстана г. Астана); эксперты по рынку зерна и муки Украины — Родион Рыбчинский ( директор ассоциации «Мукомолы Украины») и Андрей Друзяка (директор «Grain Star International Ukraine»);

директор ассоциации «Мукомолы Украины») и (директор «Grain Star International Ukraine»); и другие эксперты отрасли.

На форуме подведут итоги года для сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий аграрного сектора, уделят внимание оценке качества урожая-2018, вопросам государственной поддержки АПК, государственной экспортной стратегии и перспективам развития рынков сбыта Юго-Восточной Азии. Отдельно участники форума рассмотрят положение зернового рынка Украины.

На сайте Зимней зерновой конференции zzk22.ru доступен проект программы мероприятия. Учитывая пожелания участников в форуме 2019 г. будет отведено больше времени дискуссиям. Ранее дискуссионная площадка разворачивалась по завершении конференции. В этот раз дискуссии будут организованы в каждый рабочий день форума: 28 февраля с 15 до 17 часов, 1 марта с 16 до 17 часов.

Организаторы конференции: Правительство Алтайского края; Союз зернопереработчиков Алтая; ООО «Алтайские мельницы»; Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно».

Информационные партнеры «Зимней зерновой конференции»: АгроМедиаХолдинг «Светич»; издательский дом «Алтапресс»; журналы: «АПК Эксперт», «APK News», «FARM News», «Агровестник Сибири», «ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ», аналитический научно-производственный журнал «Агротайм», общероссийский журнал «Аграрная политика», специализированный журнал «Зерновой эксперт»; газета «Алтайская нива»; профессиональный интернет-портал выставочной индустрии — EXPONET.RU

Генеральные информационные партнеры: журнал «Моя Сибирь», ИА «Амител», краевая газета «Алтайская правда»; Алтайский краевой информационный телеканал «Катунь 24».

Подробно с программой конференции можно познакомиться на сайте: zzk22.ru

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