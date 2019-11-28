13-я «Зимняя зерновая конференция» пройдет с 26 по 28 февраля 2020 года в городе-курорте Белокуриха

Крупнейший за Уралом зерновой форум откроется в Белокурихе в 13-ый раз. Традиционно «Зимняя зерновая конференция» приглашает на пороге весны встретится с лучшими экспертами страны.

«Зимняя зерновая конференция — 2020» состоится 26−28 февраля.

Мы ждём специалистов аграрной отрасли, сельхозпроизводителей и зернопереработчиков, зернотрейдеров, руководителей хозяйств, компаний, занимающихся оборудованием для пищевой промышленности, услугами для АПК не только СФО, но и всей страны.

На нашей площадке ведущие аналитики страны зернового рынка подведут итоги года, озвучат ключевые прогнозы и выскажут свой взгляд на перспективы отрасли.

На 13-ой Зимней зерновой конференции с докладами выступят: ведущие российские аналитики зернового рынка — Владимир Петриченко ( генеральный директор ООО «ПроЗерно») и Дмитрий Рылько ( генеральный директор «ИКАР»);

генеральный директор ООО «ПроЗерно») и генеральный директор «ИКАР»); одни из лучших экспертов в области экономики России — Андрей Клепач (Внешэкономбанк) и Евгений Гавриленков ( НИУ ВШЭ);

(Внешэкономбанк) и НИУ ВШЭ); специалист по качеству зерна — Мария Шостак ( директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», г. Барнаул);

директор Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», г. Барнаул); эксперты по рынкам Азии — Алексей Маслов ( руководитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ , профессор , г. Москва) и Евгений Ган (президент Союза зернопереработчиков Казахстана , г. Астана);

руководитель Школы Востоковедения МЭМП НИУ ВШЭ профессор г. Москва) и (президент Союза зернопереработчиков Казахстана г. Астана); эксперты по рынку зерна и муки Украины — Родион Рыбчинский ( директор ассоциации «Мукомолы Украины») и Андрей Друзяка ( директор «Grain Star International Ukraine»);

директор ассоциации «Мукомолы Украины») и директор «Grain Star International Ukraine»); и другие эксперты отрасли.

На форуме также дадут оценку качества урожая-2019, обсудят вопросы государственной поддержки АПК, государственной экспортной стратегии и перспективы развития рынков сбыта Юго-Восточной Азии. Каждый день по итогам сессий будут организованы дискуссионные площадки.

«Зимняя зерновая конференция» давно зарекомендовала себя, как площадка для формирования стратегий развития предприятий отрасли России, принятия эффективных управленческих решений за счет качественных деловых контактов и обмена актуальной рыночной информацией.

По прогнозам организаторов в 2020 году в конференции примут участие более 100 компаний из разных регионов России и других стран, в том числе, Казахстан, Украина, Турция, ОАЭ.

На сайте Зимней зерновой конференции zzk22.ru уже доступен проект программы мероприятия (в программе возможны изменения).

Организаторы конференции: Правительство Алтайского края, Союз зернопереработчиков Алтая, ООО «Алтайские мельницы», Институт конъюнктуры аграрного рынка и ООО «ПроЗерно».

Зимняя зерновая конференция в Белокурихе проходит при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Подробно с программой конференции можно познакомиться на сайте: zzk22.ru

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Место проведения: санаторий «Сибирь», г. Белокуриха, ул. Славского, 67