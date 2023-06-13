Ядовитые коровники собирают ведрами сибиряки в лесах

Новосибирцы в минувшие выходные отправились в лес на тихую охоту, и многие вернулись с полными корзинками грибов.

Многие насобирали коровников, то есть свинушек.

Микологи предупреждают — свинушка тонкая, именно так называются правильно коровники, опасна для здоровья, указывает НГС. Доказано, что свинушки — ядовитые грибы. И есть много случаев, когда смерть или тяжелое поражение крови, почек и печени было достоверно связано с употреблением свинушек в пищу.

Ранее гриб свинушка считался условно съедобным, в настоящее время отнесен к смертельно ядовитым. Противоядия не существует.

Симптомы отравления

Наиболее быстро развиваются желудочно-кишечные симптомы отравления — рвота, диарея, боли в животе. Вскоре выступают симптомы внутрисосудистого гемолиза — бледность, желтуха, снижение диуреза, повышение уровня гемоглобина. Гемолиз может привести к многочисленным осложнениям.

Между тем грибы со вкусом курицы собирают люди в Алтайском крае. Это трутовик серно-желтый. Гриб растет на деревьях. В Алтайском крае его находят на берегу Оби и в лесах. Гриб съедобен только в молодом виде, когда он еще мягкий. Более взрослые виды на вкус малоприятны, а в некоторых случаях вредны.