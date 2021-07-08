Продконтроль. Как мы прошлись по ягодным базарчикам в Барнауле и порадовались ценам

В Барнауле и в целом на Алтае — в самом разгаре ягодный сезон. Садоводы в целом довольны: в этом году хороший урожай земляники, клубники и жимолости. На подходе малина, смородина, крыжовник, черноплодная рябина и прочие сибирские вкуснятины. Вот-вот пойдут грибы. Altapress.ru пробежался по местным базарчикам, чтобы узнать, что и сколько стоит.

Площадь Спартака — наверное, эпицентр такого рода уличной торговли в Барнауле. Здесь огромный выбор, разнообразие ягод их видов и даже цен, всегда можно найти что-то подешевле или подороже, и все — в одном месте.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле. ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

Самая доступная цена, которую мы здесь увидели — 100 рублей за большой пластиковый стакан полевой, очень ароматной земляники.

Но в основном на Спартаке цены на клубнику такие: лесная — 250 рублей, садовая 150−200 рублей, полевая — 250 рублей за стакан.

Также можно купить жимолость, хотя сезон продаж этой ягоды подходит к концу. Ценник — 130 рублей. А за 100 рублей можно приобрести черную смородину.

Еще одна особенность места в том, что торгуют здесь садоводы значительную часть светового дня, что позволяет покупателям зайти за ягодой после работы.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле. ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

Поднимаемся по Красноармейскому проспекту. Возле ТЦ «Гулливер» — опять ягода. Хоть выбор уже значительно меньше, разнообразия в сортах клубники здесь нет. Стоит она 250 рублей, цена на жимолость и смородину — 150 и 100 рублей за большой стакан соответственно.

Переходим дорогу к ТЦ «Первомайский». Рядом с ним мы нашли только клубнику садовую, однако здесь она дешевле — 150 рублей, и продавец обещала, что вскоре в продаже появятся ирга и смородина.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле. ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

Также ягоду можно купить на Площади Победы, прямо возле остановки. Здесь цены такие же, как и везде, но вот торговля осуществляется преимущественно в первой половине дня.

Ягодный сезон 2021 года в Барнауле. ИД «Алтапресс», Анна Молчанова

«Урожай в этом году хороший», — говорят женщины с многолетним стажем садоводов. Это означает, что ягода будет продаваться на улицах города еще долго.

Анна Молчанова.