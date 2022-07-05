Ягодный рай. Какие сочные и яркие плоды можно вволю собрать сейчас

Лето — настоящая находка для любителей не только рыхлить помидоры, но и собирать ягоды. Несмотря на мошку и комаров.

Ягода прекрасна в любом виде — свежая, зимой из морозилки, в виде джемов и варенья.

Сезон садовой клубники, можно сказать, завершился. И, по утверждениям продавцов на местных рынках, этой ягоды было не так много, как обычно. Земляника ворвалась на рыночные ряды и пропала, уступив место клубнике полевой.

Однако свои коррективы вносит погода.

Черника и штраф

Так, например в низкая урожайность черники ожидается в Томской области из-за весенних перепадов температур.

И специалисты заранее предупредили о срока сбора черники. Ведь при раннем сборе, когда плоды еще плотно «сидят» на кусте, неминуемо повреждаются заросли ягодников, что снижает урожай на последующие годы и ведет к истощению ресурсов.

В этом сибирском регионе разрешили собирать урожай с 20 июля.

За нарушение сроков сбора и заготовки пищевых лесных ресурсов предусмотрен штраф до 20 тыс. рублей.

Смородина

Появилась черная смородина — отличный витаминный источник.

Ягода. Черная смородина СС0

А также красная, хозяйки из которой делают такое желе, которое можно просто ножом резать.

Малина и ежевика

Капризная к дождям малина быстро «наводняется» и такую ягоду лучше просто есть с куста. Но и протертая с нелюбимым врачами сахаром — ягодный деликатес в любое время года. Но лучше зимой, чтобы целебные плоды помогали бороться с простудой.

Малина , ягода. СС0

Ежевика «пойдет» позднее, ближе к осени. Хотя сейчас довольно много садовых сортов этой темной ягоды. Потому не удивляемся, что на рынках ее продают очень крупную.

Лесная ежевика — мелкая, а сами ягодки в таком белесом налете.

Уход

Конечно, ухаживать за ягодой необходимо, но не в лесу, конечно.

Так, специалисты советуют ухаживать за кустами клубники нужно в течение всей вегетации. Только так можно вырастить мощные растения с большим количеством ягод.

По силе омолаживающего действия клубника входит в тройку лидеров вместе с облепихой и черникой. freepik.com/@jcomp

Лишней травы на клубничных грядках не должно быть. Нужно удалять сорняки любых видов, они угнетают растения, в итоге ягоды мельчают, кислеют. Количество необходимых прополок за сезон — 6−8, в дождливый год, возможно, потребуется и больше. Одновременно с прополками нужно обрывать усы (лучше отрезать секатором или ножницами), если они не нужны, чтобы они не перетягивали питание на себя.

За малиной садовой ухаживать совсем не сложно. Ее нужно регулярно поливать. Чтобы земля под кустами всегда была влажной и рыхлой (но без стоячих луж!). Трижды за сезон кустам дают азотное питание — навозной жижей или сброженной травой.

Осенью под кусты вносят калийно-фосфорные удобрения. Для правильного формирования малинника кустам необходимы прочные опоры. Если малина посажена рядами, то лучше всего устроить для нее шпалеру.

Почву вокруг смородины необходимо регулярно полоть, освобождая от сорняков. Ообязательно накладывать на поверхность грунта вокруг куста мульчу. Перед заморозками куст следует укутывать тканью или бумагой.