«Яндекс. Маркет» планирует организовать продажу товаров из США и Европы

Он заявил, что онлайн-площадка хочет сотрудничать с продавцами из США и Европы, но при этом не собирается отказываться от товаров из Китая.

Максим Гришаков,

гендиректор «Яндекс. Маркет»:

Мы планируем подключать американских продавцов. Тенденция такая, что люди уже немножко охладели к небрендовым товарам из Китая, потому что очень много товаров с низким качеством. Но это не значит, что все товары из Китая плохие. Мы ориентированы на товары более высокого качества. Германию мы будем подключать, Великобританию, США.

«Яндекс. Маркет» — это крупнейший в стране сервис по поиску и подбору самых различных товаров. На этой онлайн-площадке представлено около 100 млн. предложений от 20 тысяч магазинов.