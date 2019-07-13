«Яндекс» предложил планировать покупки и получать кэшбэк

Сервис «Яндекс. Маркет» (разработка «Яндекс» и Сбербанка) внедряет уникальное приложение «Суперчек», которое позволяет пользователям увидеть ассортимент крупных продовольственных сетей страны и планировать получение кэшбэка за покупки. В сервис включена и алтайская торговая сеть «Мария-Ра», принадлежащая семье Ракшиных.

В настоящее время работает бета-версия «Суперчека». Сервис доступен для пользователей Android, для iOS версия появится через 3−4 недели, сообщают в «Яндекс-Маркет».

«Суперчек» показывает ассортимент «Магнита», «Пятерочки», Metro Cash & Carry, «Вкусвилла», «Азбуки вкуса», «Верного», «Мария-Ра», «Монетки» и «Улыбки радуги».

Действует сервис очень просто. «Суперчек» интегрирован в программное обеспечение сетей, а они передают ему данные об ассортименте и ценах в каждом магазине.

Скачанное на смартфон приложение подразумевает получение кэшбэков при сканировании чеков.

Специалисты отмечают, что для крупных торговых сетей наличие кэшбэка — это не погоня за прибылью, а удержание своей аудитории. Поэтому они оптимистично оценивают перспективы «Суперчека».