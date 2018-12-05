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«Яндекс» презентовал первый телефон: что в нем интересного и сколько стоит

5 декабря интернет-компания «Яндекс» представила свой первый смартфон. Продавать в магазинах его начнут с 6 декабря, сообщает РБК.

Мужчина говорит по телефону.
Мужчина говорит по телефону.
СС0

Телефон «Яндекса»: что в нем интересного

Устройство имеет экран 5,65 дюйма с ударопрочным стеклом, двойной основной камерой с разрешением 16+5 Мп и фронтальной — 5 Мп. В смартфон встроено 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней.

Как отмечает издание, это первый смартфон, в котором голосовой помощник «Алиса» «живет» не в приложении, а в устройстве. Она будет помогать пользователю. К примеру, предупредит о пробках или похолодании.

Среди главных преимуществ телефона — качественный звук. В компании рассказали, что в обновлениях телефона появится возможность распознавания голоса хозяина, однако подробности не уточнили.

Сколько стоит телефон «Яндекса» и где его купить?

Цена начинается от 17 990 рублей. С 6 декабря он появится в магазине «Яндекса», с 7 декабря — в салонах «ВымпелКома», «М.Видео-Эльдорадо».

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