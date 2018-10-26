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Жизнь
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Эксперты рассказали, к чему приводит использование гаджетов

Постоянное использование планшетов и мобильных телефонов приводит к нарушениям осанки, проблеме сухого глаза и близорукости, рассказали РИА Новости эксперты. При этом гаджеты не влияют на развитие онкологических заболеваний.

Девушка. Телефон.
Девушка. Телефон.
CC0

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ирина Лещенко рассказала, что когда человек напряженно всматривается в экран, он моргает в 5 раз реже. Глаз пересыхает, краснеет. Кроме того, из-за длительного использования гаджетов у людей старше 20 лет может развиться близорукость, которая не заложена генетически.

Доктор медицинских наук, член правления Российского общества клинической онкологии Николай Жуков сообщил, что использование гаджетов никак не влияет на развитие онкологических заболеваний. У мобильных телефонов действительно есть магнитное излучение, но оно присутствует и у телевизора, проводов и даже солнца. По данным исследований, эти излучения не представляют опасности.

По мнению травматолога-ортопеда, кандидата медицинских наук Сергея Дедова, вынужденное долгое неправильное положение, в котором сидит человек с гаджетом, ведет к различным нарушениям осанки и неврологическим проблемам. При этом эксперт отметил, что быстрый набор сообщений пальцами развивает мелкую моторику.

Эксперты сошлись во мнении, что избежать многих проблем со здоровьем поможет ограничение времени использования гаджетов.

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