«Яндекс.Такси» и Uber будут отслеживать усталость водителей

Как сообщает издание, тестирование новой технологии пройдет на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси» и Uber Russia. В случае если система обнаружит переработки, она сможет ограничить водителям доступ на получение новых заказов.
Технология будет внедряться в сотрудничестве со Сбербанком и венчурным фондом АФК «Система» VisionLabs.
Ранее управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян уже презентовал президенту РФ Владимиру Путину камеру Yandex Signal Q1, которая следит за уровнем внимания водителя на дороге с помощью технологии компьютерного зрения. Она работает в реальном времени и отслеживает 68 точек на лице водителя: направление его взгляда, поворот головы, частоту моргания. До конца года планировалось установить такие камеры в пять тысяч машин.