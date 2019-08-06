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Потребитель

«Яндекс.Такси» и Uber будут отслеживать усталость водителей

«Яндекс.Такси» собирается мониторить усталость водителей. Для этого там запустят систему, которая специализируется на технологии распознавания лиц, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании.

Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Михаил Хаустов

Как сообщает издание, тестирование новой технологии пройдет на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси» и Uber Russia. В случае если система обнаружит переработки, она сможет ограничить водителям доступ на получение новых заказов.

Технология будет внедряться в сотрудничестве со Сбербанком и венчурным фондом АФК «Система» VisionLabs.

Ранее управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян уже презентовал президенту РФ Владимиру Путину камеру Yandex Signal Q1, которая следит за уровнем внимания водителя на дороге с помощью технологии компьютерного зрения. Она работает в реальном времени и отслеживает 68 точек на лице водителя: направление его взгляда, поворот головы, частоту моргания. До конца года планировалось установить такие камеры в пять тысяч машин.

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