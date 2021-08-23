«Яндекс.Такси» поднимет цены на свои услуги в августе

«Яндекс.Такси» повысит комиссию за свои услуги в ряде российских регионов. Изменения не коснутся только Москвы.

Структура тарифов изменится с 25 августа.

«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли», — прокомментировала ТАСС пресс-служба компании.

Какие именно регионы коснется изменение — не разглашается. Но в компании подтвердили, что цены точно не будут повышать в Москве.

Также «Яндекс.Такси» продолжит возвращать значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.