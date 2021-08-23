«Яндекс.Такси» поднимет цены на свои услуги в августе

Структура тарифов изменится с 25 августа.
«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли», — прокомментировала ТАСС пресс-служба компании.
Какие именно регионы коснется изменение — не разглашается. Но в компании подтвердили, что цены точно не будут повышать в Москве.
Также «Яндекс.Такси» продолжит возвращать значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.
«В 2020 году водители заработали на нашей платформе 300 млрд рублей, это на 15% выше, чем в 2019 году. Мы полагаем, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике», — добавили в пресс-службе.