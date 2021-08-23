23 августа 13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

«Яндекс.Такси» поднимет цены на свои услуги в августе

«Яндекс.Такси» повысит комиссию за свои услуги в ряде российских регионов. Изменения не коснутся только Москвы.

Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Михаил Хаустов

Структура тарифов изменится с 25 августа.

«В некоторых городах мы повышаем комиссию и меняем структуру тарифа. Изменения обусловлены растущими издержками таксомоторной отрасли», — прокомментировала ТАСС пресс-служба компании.

Какие именно регионы коснется изменение — не разглашается. Но в компании подтвердили, что цены точно не будут повышать в Москве.

Также «Яндекс.Такси» продолжит возвращать значительную часть от всей своей комиссии водителям в виде вознаграждений.

«В 2020 году водители заработали на нашей платформе 300 млрд рублей, это на 15% выше, чем в 2019 году. Мы полагаем, что и в 2021 году рост доходов таксистов и таксопарков будет увеличиваться. На это, в частности, влияет распространение среди партнеров наших технологий распределения заказов, прогнозирования спроса, оптимальной маршрутизации, а также новые возможности для доставки заказов в логистике», — добавили в пресс-службе.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость