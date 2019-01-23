«Яндекс» тестирует в Барнауле новый сервис для доставки еды

Компания «Яндекс» начала продвигать в Барнауле сервис «Яндекс.Еда» — агрегатор предложений от кафе, ресторанов и производителей еды. Через него можно оформить доставку блюд. О новой услуге начали рассказывать водители «Яндекс.Такси», которые раздают пассажирам карточки с промокодами, выяснили корреспонденты altapress.ru.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» подтвердили, что сервис в Барнауле запущен в тестовом режиме.

«Сейчас мы активно работаем с местными ресторанами, кафе, барами, закусочными и другими заведениями, где вкусно кормят. Как только мы будем готовы похвастаться качеством и скоростью — сразу об этом расскажем», — рассказала altapress.ru представитель пресс-службы «Яндекс.Еды» Ася Шестакова.

Сейчас Барнаула нет в списке городов на сайте сервиса. Однако меню некоторых заведений доступны с осени 2018 года, сообщили altapress.ru представители подключившихся ресторанов «КрафтБургерБара» и «Ипонкин brothers». Также «Яндекс.Еда» еще не организовала собственную службу доставки, а только передает партнерам сообщения о заказе в личном кабинете и за это получает около 15% комиссионных от суммы чека.

Что такое «Яндекс.Еда»

«Яндекс.Еда» работает с начала 2018 года и охватывает более 30 городов. Через сервис можно заказать блюда от различных заведений — в том числе от тех, у кого нет собственной доставки. Курьеры одеваются в заметную ярко-желтую одежду и носят с собой большой рюкзак-термос.

Сначала компания сама выходит с предложениям к заведениям города и подключает их к кабинету «Яндекс.Еда». Позже к сервису можно присоединиться через заявку о сотрудничестве.

От заведений «Яндекс.Еда» получает около 15% с суммы чека, для клиента доставка бесплатна (необходимо соблюсти минимальную сумму заказа). Екатерина Дударева, менеджер «КрафтБургерБара», уточняет, что «Яндекс.Еда» планирует привлекать аудиторию с высоким достатком, поэтому не настроена давать скидки до 40%, как другие подобные агрегаторы.

Как работает «Яндекс.Еда» в Барнауле

Сейчас в сервисе зарегистрировано около 15 заведений из Барнаула, еще два находятся в статусе «предзаказ». Можно заказать суши, роллы, салаты, супы, пиццу, пироги, супы и другие блюда.

Оксана Кондратьева, маркетолог «Ипонкин brothers» говорит, что поток клиентов постепенно растет, но пока он незначительный. Средняя сумма заказа для доставки — около 1 тыс. рублей.

Перспективы сервиса

Очевидно, что в будущем «Яндекс.Еда» запустит собственную службу доставки: сервис разместил объявление о найме курьеров в Барнауле. В день им готовы платить 1,8 тыс рублей. На работу приглашают молодых, выносливых и стрессоустойчивых людей, хорошо владеющих русским языком. Им должно быть до 35 лет. Обязательно нужно иметь смартфон или планшет с определенными характеристиками.

«Яндекс.Еда» придется конкурировать с другими агрегаторами. Они также работают с ресторанами и через приложения или web-версии позволяют клиентам выбрать блюдо и заказать доставку. В том числе с Delivery Club, который несколько лет присутствует в Барнауле.

Конкурировать новичок будет и за счет своего продвижения. Сейчас, например, в выходных данных заведений, которые размещаются в «Яндекс.Картах» и на других платформах, появилась ссылка на «Яндекс.Еда». Также приглашение воспользоваться сервисом можно получить в «Яндекс.Такси».