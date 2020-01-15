20 января начинает свою работу первая STEAM-лаборатория в Барнауле

STEAM расшифровывается как Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics («наука, технология, инженерия, творчество и математика»), это исследовательская лаборатория, поддерживающая развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. Это взаимосвязь тех областей знаний, которые позволяют ребенку начиная уже с дошкольного возраста моделировать научную картину мира, понимать непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии.

STEAM-лаборатория — это новый этап существующего в городе проекта STEM-центр, который имеет два филиала в г. Барнауле — на Интернациональной, 122 и Лазурной, 35.

Александра Акимова,

директор по развитию:

Для расширения своей деятельности мы выбрали поселок Южный сразу по нескольким причинам. Прежде всего в наши планы изначально входило открытие центров в отдаленных районах. Во-вторых, будучи «южанами», мы знаем, как удобно иметь все под рукой: у нас и бассейн, и танцы, и спортивные секции представлены в разнообразных вариантах, а инженерно-техническое направление упущено, и дети ездят в город, что, несомненно, и является потерей времени, и причиняет неудобство семейному графику. А также поселок, основанный благодаря передовому в свое время заводу, — это отличное начало нового витка развития компании. Эта локация будет удобна и жителям других ближайших населенных пунктов (село Лебяжье, поселок Центральный, Сибирская Долина, Бельмесево).

В новой STEAM-лаборатории будет работать расширенная программа, это четыре существующих направления:

инженерия,

программирование,

робототехника,

3D-моделирование,

а также новое творческое направление (начнется уже со следующего учебного года).

Также появится формат самостоятельной работы, когда дети смогут не работать по программе, а развивать собственный проект на базе лаборатории, используя оснащение и поддержку наставника по необходимости.

STEAM-лаборатория в Барнауле. Источник: STEM-центр. STEAM-лаборатория в Барнауле. Источник: STEM-центр. STEAM-лаборатория в Барнауле. Источник: STEM-центр. STEAM-лаборатория в Барнауле. Источник: STEM-центр.

В STEAM-лаборатории не забудут и про родителей! Обучающие мастер-классы, интересные лекции, несомненно, порадуют родителей детей всех возрастов, ведь STEAM-активности можно и нужно использовать с детьми с самого раннего возраста.

Для детей постарше планируются профориентационные курсы и встречи с работодателями.

И конечно лаборатория будет расти, направления будут добавляться, но неизменным останется одно — главная задача STEAM-лаборатории — показать детям, что наука должна захватывать и быть интересной учащимся.

В двух открытых центрах с нового года начинается этап робототехники, есть свободные места и можно присоединиться.

Запись на Южном уже открыта и места очень активно заполняются, в группах планируется всего по 6 человек!

Записывайтесь по телефону 57−37−17 с понедельника по пятницу.

Телефон/Whats App: 57−37−17 / +7−929−397−37−17

Сайт: https://stem22.ru

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