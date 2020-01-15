20 января начинает свою работу первая STEAM-лаборатория в Барнауле

STEAM-лаборатория — это новый этап существующего в городе проекта STEM-центр, который имеет два филиала в г. Барнауле — на Интернациональной, 122 и Лазурной, 35.
Александра Акимова,
директор по развитию:
Для расширения своей деятельности мы выбрали поселок Южный сразу по нескольким причинам. Прежде всего в наши планы изначально входило открытие центров в отдаленных районах. Во-вторых, будучи «южанами», мы знаем, как удобно иметь все под рукой: у нас и бассейн, и танцы, и спортивные секции представлены в разнообразных вариантах, а инженерно-техническое направление упущено, и дети ездят в город, что, несомненно, и является потерей времени, и причиняет неудобство семейному графику. А также поселок, основанный благодаря передовому в свое время заводу, — это отличное начало нового витка развития компании. Эта локация будет удобна и жителям других ближайших населенных пунктов (село Лебяжье, поселок Центральный, Сибирская Долина, Бельмесево).
В новой STEAM-лаборатории будет работать расширенная программа, это четыре существующих направления:
- инженерия,
- программирование,
- робототехника,
- 3D-моделирование,
а также новое творческое направление (начнется уже со следующего учебного года).
Также появится формат самостоятельной работы, когда дети смогут не работать по программе, а развивать собственный проект на базе лаборатории, используя оснащение и поддержку наставника по необходимости.
В STEAM-лаборатории не забудут и про родителей! Обучающие мастер-классы, интересные лекции, несомненно, порадуют родителей детей всех возрастов, ведь STEAM-активности можно и нужно использовать с детьми с самого раннего возраста.
Для детей постарше планируются профориентационные курсы и встречи с работодателями.
И конечно лаборатория будет расти, направления будут добавляться, но неизменным останется одно — главная задача STEAM-лаборатории — показать детям, что наука должна захватывать и быть интересной учащимся.
В двух открытых центрах с нового года начинается этап робототехники, есть свободные места и можно присоединиться.
Запись на Южном уже открыта и места очень активно заполняются, в группах планируется всего по 6 человек!
Записывайтесь по телефону 57−37−17 с понедельника по пятницу.
Телефон/Whats App: 57−37−17 / +7−929−397−37−17
Сайт: https://stem22.ru
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