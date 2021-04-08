Японская литература: с чего начать

Сюжет лайт-новеллы «О моем перерождении в слизь» завязан на простом клерке Сатору Миками, который получил смертельное ранение на улице. Досадное происшествие стало концом земной жизни и началом нового этапа существования героя в другом облике. Герой исследует новый мир и получает бесценный опыт от встречи с драконом по имени Вельдора, который помогает Сатору Миками понять сущность нового мира. Приключения, которые пережил герой в новом облике и под новым именем Римуру, позволяют ему стать одним из могущественных князей тьмы.
Впервые история была опубликована автором на сайте пользовательских публикаций. Время выхода 1-й серии датируется 20 февраля 2013 года. Полюбившаяся читателям лайт-новелла впоследствии была выкуплена для печати издательством «Micro Magazine», под руководством которого был опубликован первый том в формате ранобэ. На сентябрь 2020 года новелла насчитывает 17 томов.
«Нет игры — нет жизни»
Второй из числа популярных историй, которую следует прочесть, является ранобэ «Нет игры — нет жизни». История рассказывает о брате и сестре, которые не представляют жизни без игры. В среде игроманов Сора и Широ известны как непобедимая группа онлайн-игроков. И именно очередная победа стала началом новых приключений.
Дети согласились на предложение тайного игрока переместиться в страну вечной игры под мистическим названием Дисборд. Как и в игре, в загадочной локации дети становятся лидерами. Они помогают слабой человеческой расе Иманити завоевать сказочный мир, а затем и бросить вызов самому богу Дисборда Тету. Окончанием фэнтези истории является полная победа народа и обретение им звания Единого Истинного Бога.
«Волчица и пряности»
Популярность ранобэ «Волчица и пряности» просто поражает: число проданных книг всего через 2 года после выхода первой части издания превысила 2,2 млн. экземпляров. На сегодняшний день лайт-новелла, написанная в жанре фэнтези, насчитывает уже 20 томов.
История 25-летнего торговца и волчицы Холо, предстающей перед людьми в образе юной девушки с волчьими ушами и хвостом, была опубликована 10 февраля 2006 года. Уже в сентябре 2007 года в сэйнэн-журнале «Dengeki Maoh» (издательство «MediaWorks») увидела свет манга «Spice and Wolf», которая, как и повесть Исуны Хасэкуры, в первые месяцы побила рекорды продаж.
Печатные варианты книг японских писателей сегодня доступны далеко не в каждом городе, и поэтому начать чтение лайт-новелл бывает довольно сложно. Оформив подписку на сайте «Ранобэ.рф» каждый читатель получает возможность первым узнавать о новинках японских авторов и безграничный доступ к самым популярным произведениям современности.