Японская литература: с чего начать

На основе этих лайт-новелл не только создана многосерийная манга, которая не утрачивают популярности по истечении лет, а и отсняты полнометражные аниме.

Начать знакомство с японской литературой, которая стала основой для популярных экранизаций с красочными сюжетными линиями, многие ценители рекомендуют с чтения произведений в жанре ранобэ. Самыми почитаемыми повестями являются:

Произведения японских писателей пережили пик популярности в начале 2000-х. Современные авторы пользуются большим успехом у читателей, нежели предшественники, и способствует тому расширение тематик. Особой популярностью у читателей пользуются произведения в жанре ранобэ, а также комиксы манга. Многие сюжеты историй послужили сценариями к популярным аниме и компьютерным играм.

Современную японскую литературу читают в различных уголках земного шара, но наибольшую популярность произведения получают у русскоязычных читателей. О востребованности современной японской литературы среди читателей говорит активность посетителей самого большого сайта с онлайн-книгами « Ранобэ.рф ».

Сюжет лайт-новеллы «О моем перерождении в слизь» завязан на простом клерке Сатору Миками, который получил смертельное ранение на улице. Досадное происшествие стало концом земной жизни и началом нового этапа существования героя в другом облике. Герой исследует новый мир и получает бесценный опыт от встречи с драконом по имени Вельдора, который помогает Сатору Миками понять сущность нового мира. Приключения, которые пережил герой в новом облике и под новым именем Римуру, позволяют ему стать одним из могущественных князей тьмы.

Впервые история была опубликована автором на сайте пользовательских публикаций. Время выхода 1-й серии датируется 20 февраля 2013 года. Полюбившаяся читателям лайт-новелла впоследствии была выкуплена для печати издательством «Micro Magazine», под руководством которого был опубликован первый том в формате ранобэ. На сентябрь 2020 года новелла насчитывает 17 томов.

«Нет игры — нет жизни»

Второй из числа популярных историй, которую следует прочесть, является ранобэ «Нет игры — нет жизни». История рассказывает о брате и сестре, которые не представляют жизни без игры. В среде игроманов Сора и Широ известны как непобедимая группа онлайн-игроков. И именно очередная победа стала началом новых приключений.

Дети согласились на предложение тайного игрока переместиться в страну вечной игры под мистическим названием Дисборд. Как и в игре, в загадочной локации дети становятся лидерами. Они помогают слабой человеческой расе Иманити завоевать сказочный мир, а затем и бросить вызов самому богу Дисборда Тету. Окончанием фэнтези истории является полная победа народа и обретение им звания Единого Истинного Бога.

«Волчица и пряности»

Архив сайта «Ранобэ.рф»

Популярность ранобэ «Волчица и пряности» просто поражает: число проданных книг всего через 2 года после выхода первой части издания превысила 2,2 млн. экземпляров. На сегодняшний день лайт-новелла, написанная в жанре фэнтези, насчитывает уже 20 томов.

История 25-летнего торговца и волчицы Холо, предстающей перед людьми в образе юной девушки с волчьими ушами и хвостом, была опубликована 10 февраля 2006 года. Уже в сентябре 2007 года в сэйнэн-журнале «Dengeki Maoh» (издательство «MediaWorks») увидела свет манга «Spice and Wolf», которая, как и повесть Исуны Хасэкуры, в первые месяцы побила рекорды продаж.

Печатные варианты книг японских писателей сегодня доступны далеко не в каждом городе, и поэтому начать чтение лайт-новелл бывает довольно сложно. Оформив подписку на сайте «Ранобэ.рф» каждый читатель получает возможность первым узнавать о новинках японских авторов и безграничный доступ к самым популярным произведениям современности.