Ясный взгляд и безоговорочное доверие. «Невская оптика» больше 30 лет решает проблемы людей с нарушением зрения

Компания « Невская оптика » была основана в 1984 году и быстро завоевала доверие клиентов. Годы спустя, первые пациенты приводят в салон своих детей и внуков. Директор «Невской оптики» Анна Цей рассказала altapress.ru, как ее предприятию удается создавать максимально качественный продукт и оставаться одним из самых востребованных салонов в Барнауле.

Историческое место

«Невская оптика» основана в то время, когда еще только создавался и строился самый молодой район Барнаула — Индустриальный.

Анна Цей,

директор ООО «Невская оптика»:

— Многим нашим клиентам кажется, что «Невская оптика» существовала всегда. Потому что сначала у нас проверяли зрение и заказывали очки они. А потом их дети и даже внуки. Это очень трогательно и приятно. С основания и до сегодняшнего дня наш коллектив делает жизнь людей комфортнее. Дает каждому человеку возможность видеть мир четким и ярким, не упустить ни одной детали.

По словам собеседницы, на сегодняшний день 70% населения Алтайского края имеет потребность в коррекции зрения, подборе очков. Поэтому сотрудники «Невской оптики» стараются помочь как можно большему числу клиентов. И это у них получается. Ведь в салон регулярно приезжают из нескольких районов региона. Таких как Павловский, Ребрихинский и другие. Также клиентами «Оптики» становятся жители Горного Алтая.

Подбирает для каждого посетителя правильную, комфортную и стильную оправу профессиональный коллектив «Невской оптики». Большинство сотрудников работают на предприятии с первого дня его работы.

«Если человек устраивается к нам, то, как правило остается надолго и без проблем становится частью дружной команды», — с улыбкой рассказывает собеседница.

Профессиональный подход к большим и маленьким

И все же одно из главных требований к компании, которая имеет дело со здоровьем людей — профессионализм ее сотрудников. Этого «Невской оптике» не занимать.

Анна Цей,

директор ООО «Невская оптика»:

— Наш коллектив состоит из первоклассных специалистов. Во-первых: врачи-офтальмологи, которые оказывают консультации и подбор средств коррекции зрения. Во-вторых: продавцы-консультанты: они помогают подобрать подходящую оправу как ребенку, так и взрослому. Еще подсказывают, как должны сидеть очки, какую модель стоит подобрать, чтобы она стала для пациента комфортной. В-третьих: техники-оптики. Непосредственно те специалисты, которые занимаются изготовлением очков по индивидуальным заказам. Для того чтобы создать идеальную пару, эти специалисты работают на самых современных высокоточных станках. Мы используем корейское, немецкое и итальянское оборудование.

Салон оптики. Компания «Невская оптика».

В лаборатории по изготовлению и ремонту очков «Невской оптики» работают мастера с многолетним стажем, владеющие всеми новейшими технологиями изготовления очков. Более чем за 35 лет деятельности в оптической мастерской предприятия было выполнено около одного млн заказов.

Предприятие идет в ногу с современными тенденциями в оптической коррекции зрения. Основываясь на большом опыте работы, руководство компании «Невская оптика» регулярно инвестирует средства в обновление технологического, диагностического и торгового оборудования, от которого зависит уровень обслуживания посетителей.

Все для заказчика и партнеров

Очки по индивидуальному заказу создаются в «Невской оптике» всего за 30−40 минут. Имеется также более тысячи моделей в наличии. Они подойдут и детям от года, и взрослым. Для женщин представлено около 500 моделей, для мужчин — 500, для детей — более 150.

В ассортименте представлены мягкие контактные линзы и средства по уходу за ними известных зарубежных брендов. Например таких, как Johnson & Johnson, Alcon, Bausch&Lomb и других.

Еще на витрине покупателей ждут лупы различной кратности, бинокли и стильные футляры. Необходимы владельцам качественных очков и салфетки для правильного ухода за аксессуаром. Их тоже можно приобрести в салоне «Невская оптика».

Сотрудники салона находят индивидуальный подход к посетителям. Учитывают рекомендации врача-офтальмолога и желание самого клиента. Ведь иногда люди выбирают очки не только для того, чтобы скорректировать зрение, но и подчеркнуть статус и характер.

Что касается ценовой политики, «Невская оптика» предлагает свои товары и услуги всем слоям населения. В том числе, пенсионерам. Для них предусмотрены регулярные акции и скидки. Цены на оправы варьируются в диапазоне от 400 рублей до 20 тыс. рублей.

«Мы всегда выполняем все требования и пожелания заказчиков», — говорит Анна Цей.

За долгие годы работы «Невская оптика» сумела зарекомендовать себя в качестве надежного партнера. Этот факт доказывают многолетние отношения с ведущими поставщиками и производителями оптической продукции.

Анна Цей,

директор ООО «Невская оптика»:

— Налаженные контакты позволяют компании обеспечивать клиентов сертифицированными товарами безупречного качества, что, безусловно, положительно сказывается на репутации салона. Мы гарантируем качество оправ и линз и отвечаем за качество изготовленных у нас очков.

В год компания обслуживает до 10 тыс. клиентов. И это не предел. Ведь в октябре 2021 года в Барнауле открылся еще один салон «Невской оптики», все в том же родном Индустриальном районе.

Салоны «Невская оптика»