Яйца поштучно, творог как мясо, курицы на контроле президента. "Десант" altapress.ru изучил ценники в местных магазинах

Накануне президент РФ Владимир Путин во время совещания с кабмином поинтересовался причинами подорожания курятины в России. И напомнил, что с начала года цены на мясо птицы выросли больше, чем на 27%.

Корреспонденты altapress.ru на совещании не были, но решили посмотреть, как обстоят дела с ценниками в сетевых магазинах Барнаула. И не только на куриное мясо.

Молочная продукция

"Лента"

Бифидокефир в "Ленте" вместо привычных 89 рублей на 25 октября стоил уже 110 рублей за 950 г (по карте — 108). В придомовых магазинчиках продавцы разговорчивые и предупредили, что цены на продукцию, к примеру заринского "Белого замка" поднимут с 1 ноября.

"Мария-ра"

В "Мария-ра" молоко "Молочная сказка" 2,5% и 900 г. — 77,90 рублей. Чуть жирнее — 3,2% и 900 г. продают по цене 88,90 рублей от той же марки. Если бы в упаковке был литр, цена была бы уже около сотни.

Молоко "Белый замок" 2,5% и 900 г. продают дешевле — за 65,50 рублей.

Творог на полках можно увидеть за 89,90 рублей - 5%, "Коровкино". Цену указали за 250 г. Килограмм выйдет в 359,60 рублей. Судя по всему, это самый дешевый вариант творога. Потому что дальше, как говорится, больше.

108,90 рублей за 250 г. — 435 рублей за кило. Рядом стоит "Белый замок" 5% за 109,9 рублей. За килограмм получится 439 рублей.

"Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru

"Магнит"

Сравните цены. "Белый замок" 2,5% и 900 г. стоит 66,99 рублей. А 3,2% жирности — 72,99 рублей. При этом в магазине есть поллитровая упаковка последнего за 43,99 рублей.

Здесь мы нашли "Простоквашино". Пластиковую бутылку молока объемом 930 мл и 2,5% можно купить за 69,99 рублей.

Рядом стоит молоко 3,4-4,5% жирности, которое предлагают взять за 79,99 рублей. Называется "Отборное". А топленое стоит больше ста рублей — 103,99. За 3,2% жирности. На полках его меньше, чем "собратьев".

"Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru

"Бахетле"

В этот магазин мы забрели по пути. Понятно, что цены здесь обычно выше, чем в среднем по городу. Но увидеть такую разницу мы не ожидали.

Уже знакомое нам молоко "Простоквашино" продают за 96,90 рублей. Разница с "Магнитом" в 26 рублей. "Отборное" стоит 109,90 — хит продаж, уверяет "Бахетле".

Рядом стоит "Домик в деревне" за 149,90 рублей по специальной карте. Без нее — 199,90.

Творог "Белый замок" 5% за 500 г. можно купить за 228,90 рублей. За килограмм получится 457,8 рублей. Разница в 18 рублей с пачкой, которая продаются в соседнем "Мария-ра".

"Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru

Крылатая гвардия

"Лента"

Мясо индейки в "Ленте" "улетело" за порог 600 рублей. Причем в ценниках в расфасовке указывают стоимость за 500 г. Видимо, чтобы народ не шарахался. Ведь многие помнят, что еще полгода назад в этом магазине грудку индейки по акции можно было купить за 360 "рэ" за кило. В то время как на рынке она стоила 480.

"Мария-ра"

Филе цыпленка-бройлера мы нашли за 369 за кило. Сердечки цыплят на десять рублей дешевле — 359.

Цена на набор для чахохбили/шашлыка — 249 рублей. Однако в морозилке его не было.

Печень цыпленка-бройлера стоит 238 рублей. В морозильнике осталось три лотка. Но стоит отметить, что пришли мы туда рано утром. Возможно, товар еще не успели выложить.

"Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru

"Магнит"

Бедро цыпленка-бройлера продают за 229,99 рублей в лотках. Голень — 279,99 рублей. Рядом лежат лотки за 259 и 239 рублей. Цены указаны за килограмм.

Филе бедра цыпленка-бройлера за 800 г. стоит 369,99 рублей.

Печень за 259,99 рублей. Дороже, чем в "Мария-ра".

Целая курица нам не попалась. Да и ее части - ни филе, ни голеней, ни окорочка. Но мы их нашли в следующем магазине.

"Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru

"Бахетле"

Потрошеная курица стоит 450 рублей за 1,8 кг. 1кг стоит 249 рублей.

филе куриной грудки лежит в лотках за 201 рубль. Килограмм стоит 489 рублей. Куриное бедро в лотке за 153 рублей. Килограмм — 249 рублей.

Можно найти один окорочок-одиночку за 76 рублей на свой вес. За килограмм просят 269 рублей. Голень стоит 150 рублей за 520 г.

На фото ниже можно увидеть цены на фарш.

"Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru

"Самокат"

В доставке мы нашли филе грудки цыпленка бройлера за 239 рублей — 450 г. Охлажденное. Есть и за 254.

Бедро цыпленка-бройлера продают за 299. Но не за кило, а за 900 г. Есть за 254 рубля.

Филе бедра стоит 379 рублей за 800 г.

Ну а филе самого цыпленка стоит 425 рублей за 900 г.

Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат"

"Пятерочка"

За 206 рублей мы нашли куриный набор для шашлыка. За 339 рублей продают куриное филе за лоток. Бедра курицы продают за 209 рублей. За 219 рублей продают крылья.

Филе грудки стоит 247 рублей.

Цена указана за килограмм.

"Пятерочка" altapress.ru "Пятерочка" altapress.ru

Золотые яйца

Раньше все удивлялись расфасовке по 9 яиц. А сейчас в сетевых магазинах можно запросто затариться одним яйцом.

"Мария-ра"

За штуку С1 просят 8,50 рублей.

Десяток предлагают за 110 рублей, тот же С1. С0 — за 102 рублей. Яйцо, обогащенное йодом, стоит 98 рублей за 10 штук. Но это по скидке. Без нее — 116 рублей.

"Мария-ра". altapress.ru "Мария-ра". altapress.ru

"Магнит"

В этом магазине мы нашли лоток с 15 яйцами С0 за 149 рублей. Одна штука в нем обойдется в 9,3 рубля.

30 штук С1 здесь продают за 269. Одна штука в этом лотке стоит 8,9 рублей.

При этом за десяток яиц С1 просят 99 рублей. Рядом стоит лоток с С0. Цена та же - 99 рублей за десяток.

"Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru "Магнит". altapress.ru

"Бахетле"

В премиум-магазине можно найти яйца С0 и за 159 рублей. А дешевле 102 рублей в "Бахетле" яиц нет.

"Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru "Бахетле". altapress.ru

"Пятерочка"

За штуку просят 8,99 рублей. Десяток С1 продают за 104,99 рублей. И за 102,99.

"Пятерочка" altapress.ru "Пятерочка" altapress.ru [picturebig=771591

"Самокат"

Дешевые яйца С1 мы нашли в службе доставки "Самокат" за 89 рублей. Цена указана за десяток.

Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат" Продукты в службе доставки "Самокат". "Самокат"

Пустые полки

Накануне совещания российского лидера с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым (тот вышел на связь из курятника) в сети стали распространяться фотосвидетельства — пустые полки с мясом и молоком из магазинов "Магнит" в Нефтеюганске, пишет ura.ru.

Овощей и фруктов там тоже не было. Возможно, причина в логистике и других сопутствующих. Однако это не первая за год история в ХМАО с пустыми полками.

Магазин "Магнит". altapress.ru

В августе в Краснодаре наблюдалась аналогичная история. Только к вышеназванной сети добавилась "Пятерочка". Большинство краснодарских читателей 93.ru написало о нехватке мяса, овощей, масла, яиц и молочки. Тогда куриное филе найти было практически невозможно в этих магазинах.

Овощи. freepik.com/KamranAydinov

Пропадали даже крупы. Возможно, туристы расхватали — во всяком случае, такую версию журналистам поведали продавцы. Однако более разговорчивые работники магазинов рассказали, что очень мало завозили товаров.

Традиция

Есть такая традиция — повышать цены перед Новым годом. А потом их оставлять в наступившем на таком же уровне. Если наценка на продукты случится 1 ноября, а потом "традиционная", можно вскладчину покупать не только "штучные" яйца.

Однако одни сапоги и прочую одежду не купишь на всех, как и коммуналка у всех разная. Тем более, впереди — сезонная, зимняя оплата, которая взлетит из-за отопления. Вскладчину не получится.