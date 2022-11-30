30 ноября
﻿
Потребитель

Язык в узелок. Как выбрать хурму, которая не вяжет

С приходом зимы полки продуктовых магазинов оккупировала хурма. Яркая, сочная, сладкая — и, к сожалению, вяжущая. Altapress.ru рассказывает, как найти самую вкусную невяжущую хурму и сохранить ее на долгое время.

Хурма.
Хурма.
опубликовано на yapokupayu.ru
1
Почему хурма вяжет?

Хурма связывает язык «в узелок» из-за того, что в ней содержится большое количество танинов. Их концентрация зависит от сорта плода и его зрелости.

В небольшом количестве они полезны и благоприятно влияют на щитовидную железу.

2
Как выбрать невяжущую хурму в магазине?

Спелую невяжущую хурму можно определить по следующим признакам:

  • Плод круглый или слегка приплюснутый.
  • Хурма насыщенного красно-оранжевого цвета.
  • Листья плода и плодоножка сухие и коричневые — верный признак, что хурма созрела.
  • Плод должен быть упругим на ощупь, а мякоть — мясистой и сочной. Если хурма слишком твердая — то плод не дозрел, а если буквально растекается в руках — то, наоборот, перезрел.
Хурма. Фрукты.
Хурма. Фрукты.
Анна Зайкова
3
Можно ли избавиться от вяжущего вкуса дома?

Чаще всего хурма вяжет потому, что не дозрела. Следовательно, чтобы решить эту проблему, плоду нужно дать созреть.

Для этого можно положить хурму в пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Если положить в пакет банан или яблоко, то созревание пройдет быстрее — эти фрукты выделяют этилен.

А если не хотите ждать, то можно положить плод в кипяток и оставить на несколько часов. Однако горячая вода рискует вымыть из хурмы полезные вещества.

4
Невяжущие сорта хурмы

Есть сорта, которые содержат минимальное количество вяжущих танинов. Это такие, как:

  • Королек шоколадный;
  • Королек медовый ранний;
  • Шоколадница;
  • Шарон;
  • Хурма инжирная;
  • Бычье сердце.
Хурма
Хурма
Unplash
5
Как правильно хранить хурму после покупки?

Хурму стоит хранить при температуре около 0 градусов, при высокой влажности воздуха.

Если на плоде есть трещинки или пятна, то их лучше съесть сразу.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость