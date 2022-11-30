Язык в узелок. Как выбрать хурму, которая не вяжет

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Можно ли избавиться от вяжущего вкуса дома?

Чаще всего хурма вяжет потому, что не дозрела. Следовательно, чтобы решить эту проблему, плоду нужно дать созреть.

Для этого можно положить хурму в пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Если положить в пакет банан или яблоко, то созревание пройдет быстрее — эти фрукты выделяют этилен.

А если не хотите ждать, то можно положить плод в кипяток и оставить на несколько часов. Однако горячая вода рискует вымыть из хурмы полезные вещества.