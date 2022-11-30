Язык в узелок. Как выбрать хурму, которая не вяжет

Хурма связывает язык «в узелок» из-за того, что в ней содержится большое количество танинов. Их концентрация зависит от сорта плода и его зрелости.
В небольшом количестве они полезны и благоприятно влияют на щитовидную железу.
Спелую невяжущую хурму можно определить по следующим признакам:
- Плод круглый или слегка приплюснутый.
- Хурма насыщенного красно-оранжевого цвета.
- Листья плода и плодоножка сухие и коричневые — верный признак, что хурма созрела.
- Плод должен быть упругим на ощупь, а мякоть — мясистой и сочной. Если хурма слишком твердая — то плод не дозрел, а если буквально растекается в руках — то, наоборот, перезрел.
Чаще всего хурма вяжет потому, что не дозрела. Следовательно, чтобы решить эту проблему, плоду нужно дать созреть.
Для этого можно положить хурму в пакет и оставить на несколько дней при комнатной температуре. Если положить в пакет банан или яблоко, то созревание пройдет быстрее — эти фрукты выделяют этилен.
А если не хотите ждать, то можно положить плод в кипяток и оставить на несколько часов. Однако горячая вода рискует вымыть из хурмы полезные вещества.
Есть сорта, которые содержат минимальное количество вяжущих танинов. Это такие, как:
- Королек шоколадный;
- Королек медовый ранний;
- Шоколадница;
- Шарон;
- Хурма инжирная;
- Бычье сердце.
Хурму стоит хранить при температуре около 0 градусов, при высокой влажности воздуха.
Если на плоде есть трещинки или пятна, то их лучше съесть сразу.