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Потребитель

Yota дарит 14 февраля безлимитный доступ к популярным сервисам для знакомств

Yota предоставит своим абонентам безлимитный мобильный интернет на популярные сервисы для знакомств. Традиционно накануне Дня всех влюбленных трафик в таких приложениях существенно возрастает.

Парень и девушка.
Парень и девушка.
Фото предоставлено ПАО «МегаФон».

С 13 по 15 февраля абоненты Yota смогут знакомиться, не думая о потраченных гигабайтах в пакете, в самых популярных сервисах: Tinder, LovePlanet, «ДругВокруг», «Знакомства@Mail.Ru» и «Мамба».

Активность россиян в дейтинговых сервисах постоянно растет — об этом свидетельствуют обобщенные данные о трафике. Чаще всего абоненты находят время для онлайн-знакомств в будни — в выходные количество пользователей сокращается в среднем на 12%. Максимальная активность в течение года наблюдается в июле и августе, а также перед Новым годом — в ноябре и декабре.

Традиционный пик трафика приходится также на начало февраля. В прошлом году 14 февраля количество пользователей сервисов для знакомств увеличилось почти в полтора раза по сравнению с предыдущими днями.

В среднем пользователи таких сервисов тратят на онлайн-знакомства и общение 23 минуты в день. Больше всего — 27 минут — в Чукотском автономном округе, в Краснодарском крае — 26 минут.

Чаще всего знакомятся онлайн в Москве и Московской области — здесь находится 12,2% от всех пользователей приложений, чуть менее активны жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 4,3%, далее в топе Республика Башкортостан, Новосибирская область и Краснодарский край. Меньше всего тех, кто знакомится онлайн, в Норильске, а также Чукотском АО.

Пользователи Yota могут подключить постоянно действующую безлимитную опцию на приложение Tinder, и трафик на этот сервис не будет расходовать пакет. Абоненты оператора могут гибко настраивать свой тариф, исходя из собственных предпочтений, и добавлять бесплатный трафик на отдельные приложения или категории сервисов, которыми пользуются чаще всего, например, музыка, кино, видеосвязь, маркетплейсы и другие.

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