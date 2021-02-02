Юридическое сопровождение бизнеса: возможности и преимущества

Успешное ведение любого бизнеса невозможно без привлечения юристов. Далеко не каждый руководитель может самостоятельно разобраться в правовых нюансах деятельности своей компании. От правильности заполнения важных документов зависит не только исход конкретной сделки, но и факт дальнейшего существования фирмы. Поэтому юридическое сопровождение бизнеса поможет в разрешении вопросов, возникающих в ходе деятельности организации.

Почему стоит привлекать специалистов?

Существует множество ситуаций, когда пригодится юридическое сопровождение деятельности предприятий. В первую очередь услуга поможет решить уже существующие проблемы, а также включает следующие направления:

консультирование по всем вопросам , связанным с деятельностью компании;

связанным с деятельностью компании; участие в переговорах , подготовка контрактов , согласование условий сделок;

подготовка контрактов согласование условий сделок; правовой анализ текущей документации и отчетов;

составление исков и представительство в судах и других государственных структурах;

юридические услуги по корпоративному праву ( регистрация , реорганизация и ликвидация бизнеса , внесение изменений в списки учредителей , дополнительные услуги , касающиеся банкротства , антимонопольного законодательства и пр.);

регистрация реорганизация и ликвидация бизнеса внесение изменений в списки учредителей дополнительные услуги касающиеся банкротства антимонопольного законодательства и пр.); сопровождение участия в конкурсных торгах.

Услуга юридического сопровождения предоставляет возможности для снижения затрат на штатных юристов, заключения выгодных контрактов и выбора надежных контрагентов, грамотного ведения и составления документации в области корпоративного, налогового, трудового, строительного, земельного и других отраслей права.

Преимущества и стоимость услуги

Юридическое сопровождение бизнеса имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить следующие — экономия средств на содержание юристов в штате компании и привлечении их со стороны, сотрудничество со специалистами, имеющими опыт в разных направлениях, возможность получить консультацию быстро и качественно. Минусов немного. Это трудности в выборе компании, оказывающей услугу, а также ее высокая стоимость.

Компания In cluence предлагает юридическую поддержку для ведения бизнеса в международном правовом поле. Стоимость услуг зависит от поставленной задачи — консультирование, анализ законодательных актов, подготовка документов, трудовые отношения, корпоративное право и др. Всю необходимую информацию можно узнать во время консультации с менеджером.