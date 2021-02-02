Юридическое сопровождение бизнеса: возможности и преимущества

Почему стоит привлекать специалистов?
Существует множество ситуаций, когда пригодится юридическое сопровождение деятельности предприятий. В первую очередь услуга поможет решить уже существующие проблемы, а также включает следующие направления:
- консультирование по всем вопросам, связанным с деятельностью компании;
- участие в переговорах, подготовка контрактов, согласование условий сделок;
- правовой анализ текущей документации и отчетов;
- составление исков и представительство в судах и других государственных структурах;
- юридические услуги по корпоративному праву (регистрация, реорганизация и ликвидация бизнеса, внесение изменений в списки учредителей, дополнительные услуги, касающиеся банкротства, антимонопольного законодательства и пр.);
- сопровождение участия в конкурсных торгах.
Услуга юридического сопровождения предоставляет возможности для снижения затрат на штатных юристов, заключения выгодных контрактов и выбора надежных контрагентов, грамотного ведения и составления документации в области корпоративного, налогового, трудового, строительного, земельного и других отраслей права.
Преимущества и стоимость услуги
Юридическое сопровождение бизнеса имеет свои плюсы и минусы. Среди преимуществ можно отметить следующие — экономия средств на содержание юристов в штате компании и привлечении их со стороны, сотрудничество со специалистами, имеющими опыт в разных направлениях, возможность получить консультацию быстро и качественно. Минусов немного. Это трудности в выборе компании, оказывающей услугу, а также ее высокая стоимость.
Компания In cluence предлагает юридическую поддержку для ведения бизнеса в международном правовом поле. Стоимость услуг зависит от поставленной задачи — консультирование, анализ законодательных актов, подготовка документов, трудовые отношения, корпоративное право и др. Всю необходимую информацию можно узнать во время консультации с менеджером.