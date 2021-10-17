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Юрист рассказал о штрафах за сорняки на дачах

Ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василий Данилов рассказал, в каких случаях дачникам грозит штраф за сорняки на участке, пишет «Прайм».

Борщевик
Борщевик
ССО

Если участок находится на землях сельхозназначения, дачник может получить штраф за зарастание 50% и более площади участка одуванчиком, полынью, чертополохами разных видов, борщевиком Сосновского. Штраф в таком случае может составить от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысю рублей. Если кадастровая стоимость участка не определена, штраф может составить от 10 до 20 тыс. рублей.

Также могут выписать штраф до 500 рублей за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков, пишет Газета.Ru.

Карантинными сорняками, в частности, являются, амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, повилики.

Юрист добавил — назначение земли в таком случае значения не имеет.

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