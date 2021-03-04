Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 марта -8°C
Потребитель
370

Юркомп приглашает на работу

Компания «Юркомп» существует с 1991 года. Основное направление деятельности — продажа и сопровождение правовой системы «КонсультантПлюс».

Офис.
Офис.
СС0

Кроме этого мы работаем в таких сферах:

  • продажа журнала для бухгалтеров «Главная книга»;
  • организация и проведение профессиональных семинаров;
  • правовой консалтинг для предпринимателей;
  • помощь в проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Наши клиенты — юрлица на территории Алтайского края и Республики Алтай, в том числе:

  • крупные коммерческие организации;
  • бюджетные и некоммерческие учреждения;
  • органы власти.

В нашей команде 160 специалистов разных направлений. Принимаем в команду как состоявшихся профессионалов, так и начинающих специалистов. Для новичков предусмотрено обучение по продукту и технологии работы.

Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»
Компания «Юркомп»

В компании стабильная корпоративная культура. Для сотрудников регулярно проводятся корпоративные мероприятия развлекательного и обучающего характера. Компания заботится о развитии потенциала каждого сотрудника.

Обучаем персонал силами штатных тренеров и приглашаем тренеров и коучей из других компаний и регионов. Каждый сотрудник имеет шанс профессионального и карьерного роста, а также может попробовать себя в разных направлениях внутри компании.

Для взаимодействия между сотрудниками мы используем систему «Битрикс24». В «Живой ленте» регулярно размещаются новости компании, проводятся опросы и мини-конкурсы.

В компании применяются различные форматы работы:

  • работа в офисе;
  • работа удаленно;
  • гибридный формат (часть времени удаленно, часть в офисе).

Есть возможность обговорить индивидуальный график.

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Полностью белая зарплата, оплата больничных и отпусков.

Подробности по вакансиям на сайте «Юркомп» или по телефону: раб. (3852) 763−337, сот./WhatsApp +7−960−965−53−51. Электронная почта для резюме orp002@jurkomp.ru

Информация действительна на момент публикации

  • Реклама
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость