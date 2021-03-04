Юркомп приглашает на работу

Компания «Юркомп» существует с 1991 года. Основное направление деятельности — продажа и сопровождение правовой системы «КонсультантПлюс».

Кроме этого мы работаем в таких сферах:

продажа журнала для бухгалтеров «Главная книга»;

организация и проведение профессиональных семинаров;

правовой консалтинг для предпринимателей;

помощь в проведении закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Наши клиенты — юрлица на территории Алтайского края и Республики Алтай, в том числе:

крупные коммерческие организации;

бюджетные и некоммерческие учреждения;

органы власти.

В нашей команде 160 специалистов разных направлений. Принимаем в команду как состоявшихся профессионалов, так и начинающих специалистов. Для новичков предусмотрено обучение по продукту и технологии работы.

Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп» Компания «Юркомп»

В компании стабильная корпоративная культура. Для сотрудников регулярно проводятся корпоративные мероприятия развлекательного и обучающего характера. Компания заботится о развитии потенциала каждого сотрудника.

Обучаем персонал силами штатных тренеров и приглашаем тренеров и коучей из других компаний и регионов. Каждый сотрудник имеет шанс профессионального и карьерного роста, а также может попробовать себя в разных направлениях внутри компании.

Для взаимодействия между сотрудниками мы используем систему «Битрикс24». В «Живой ленте» регулярно размещаются новости компании, проводятся опросы и мини-конкурсы.

В компании применяются различные форматы работы:

работа в офисе;

работа удаленно;

гибридный формат ( часть времени удаленно , часть в офисе).

Есть возможность обговорить индивидуальный график.

Официальное трудоустройство по ТК РФ. Полностью белая зарплата, оплата больничных и отпусков.

Подробности по вакансиям на сайте «Юркомп» или по телефону: раб. (3852) 763−337, сот./WhatsApp +7−960−965−53−51. Электронная почта для резюме orp002@jurkomp.ru

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