Ювелирные украшения: советы по выбору

Общие правила покупки драгоценностей
Ювелирные украшения — дорогостоящие приобретения, которые носятся годами и передаются по наследству. Чтобы не жалеть о потраченных впустую деньгах, следуйте всего нескольким простым правилам.
1. Принимайте участие в выборе изделия
Безусловно, голливудские фильмы и романы приучают к тому, что ювелирные изделия являются эталонным подарком от любящих и близких людей. Заветная бархатная коробочка часто становится лучшим подарком на различные праздники и важные даты. Однако такой подход имеет ряд недостатков:
2. Покупайте только в специализированных магазинах
К сожалению, гарантировать покупку подлинного ювелирного украшения на специализированных ярмарках и выставках нельзя — слишком велик риск отдать деньги за неблагородные металлы и камни, не имеющие ничего общего с драгоценными.
Поэтому ювелирные изделия нужно покупать только в фирменных салонах, таких как pierrejewellery.ru. И даже там, чтобы уберечь себя от подделки, стоит изучить документы и сертификаты соответствия от производителя или воспользоваться услугами независимого эксперта.
3. Подготовьтесь информационно
Изучите доступную в Сети информацию о драгоценных металлах и камнях, современных модных тенденциях и средней стоимости разных видов изделий. Даже базовые знания помогут объективно оценить предложения и понять, адекватной ли является заявленная стоимость.
Как выбирать кольца, серьги, браслеты и цепи?
Выбор украшений зависит от многих факторов — возраста, сфера деятельности, индивидуальных особенностей телосложения, стиля одежды. Ниже представлены рекомендации, которые помогут подобрать оптимальный вариант.
Кольца
Размер — главный параметр, который следует знать для правильного выбора кольца. Самый простой и точный способ его определения — консультация у специалиста ювелирного магазина. Чтобы определить размер самостоятельно, измерьте окружность пальца с помощью нити. При этом не забывайте о погрешностях, связанных со временем суток, погодой, наличием отеков.
Гладкие кольца — универсальные изделия, которые подойдут абсолютно всем. Что касается моделей с орнаментами или вариантов необычных геометрических форм, то при их выборе необходимо учитывать толщину, форму и длину пальцев.
Серьги
Здесь выбор прежде всего зависит от формы лица:
- Незнание размера кольца, оптимальной для одариваемого человека длины браслета или цепочки. Если такая информация есть, украшение может не подойти из-за индивидуальных особенностей, обнаружить которые можно только во время примерки.
- Разные вкусы. Нельзя быть на 100% уверенным, что изделие понравится получателю, даже если он его одобрил по фото. Может оказаться, что в реальности украшение имеет другой оттенок или отличается по размеру.
- Овальное лицо гармонично дополнят серьги любой формы и размера.
- Для круглого лица лучше выбирать подвески, изделия с английской застежкой или модели с контрастными камнями и вертикальными узорами.
- При квадратной форме лица лучше отдавать предпочтение изящным и лаконичным изделиям без сложных геометрических рисунков. Это могут быть модели на цепочках, английской застежке, закругленные серьги или «капельки».
- Треугольное лицо украсят серьги в форме трапеции, пирамиды или капли, пусетов, моделей на английской застежке. А вот от украшений в форме сердца лучше отказаться.
Браслеты
Красоту тонких запястий подчеркнут изящные изделия с плетениями, подвесками, имеющие несколько уровней. Обладательницам более крупных рук рекомендуется выбирать массивные браслеты с узорами или пестрыми изображениями, которые плотно прилегают к поверхности кожи.
Цепи
Шея — участок тела, выдающий не только возраст, но и оказывающий особое влияние на образ женщины. Для обладательниц худощавого телосложения подойдут короткие изящные цепи без крупных плетений и элементов. При более крупной комплекции лучше остановить выбор на длинных украшениях со сложными плетениями, бусинами, подвесами.