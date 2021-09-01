Ювелирные украшения: советы по выбору

Достойно носить драгоценности — настоящее искусство. Но для начала их нужно правильно выбрать.

Общие правила покупки драгоценностей

Ювелирные украшения — дорогостоящие приобретения, которые носятся годами и передаются по наследству. Чтобы не жалеть о потраченных впустую деньгах, следуйте всего нескольким простым правилам.

1. Принимайте участие в выборе изделия

Безусловно, голливудские фильмы и романы приучают к тому, что ювелирные изделия являются эталонным подарком от любящих и близких людей. Заветная бархатная коробочка часто становится лучшим подарком на различные праздники и важные даты. Однако такой подход имеет ряд недостатков:

2. Покупайте только в специализированных магазинах

К сожалению, гарантировать покупку подлинного ювелирного украшения на специализированных ярмарках и выставках нельзя — слишком велик риск отдать деньги за неблагородные металлы и камни, не имеющие ничего общего с драгоценными.

Поэтому ювелирные изделия нужно покупать только в фирменных салонах, таких как pierrejewellery.ru. И даже там, чтобы уберечь себя от подделки, стоит изучить документы и сертификаты соответствия от производителя или воспользоваться услугами независимого эксперта.

3. Подготовьтесь информационно

Изучите доступную в Сети информацию о драгоценных металлах и камнях, современных модных тенденциях и средней стоимости разных видов изделий. Даже базовые знания помогут объективно оценить предложения и понять, адекватной ли является заявленная стоимость.

Как выбирать кольца , серьги , браслеты и цепи?

Выбор украшений зависит от многих факторов — возраста, сфера деятельности, индивидуальных особенностей телосложения, стиля одежды. Ниже представлены рекомендации, которые помогут подобрать оптимальный вариант.

Кольца

Размер — главный параметр, который следует знать для правильного выбора кольца. Самый простой и точный способ его определения — консультация у специалиста ювелирного магазина. Чтобы определить размер самостоятельно, измерьте окружность пальца с помощью нити. При этом не забывайте о погрешностях, связанных со временем суток, погодой, наличием отеков.

Фото предоставлено рекламодателем

Гладкие кольца — универсальные изделия, которые подойдут абсолютно всем. Что касается моделей с орнаментами или вариантов необычных геометрических форм, то при их выборе необходимо учитывать толщину, форму и длину пальцев.

Серьги

Здесь выбор прежде всего зависит от формы лица:

Фото предоставлено рекламодателем

Незнание размера кольца , оптимальной для одариваемого человека длины браслета или цепочки. Если такая информация есть , украшение может не подойти из-за индивидуальных особенностей , обнаружить которые можно только во время примерки.

оптимальной для одариваемого человека длины браслета или цепочки. Если такая информация есть украшение может не подойти из-за индивидуальных особенностей обнаружить которые можно только во время примерки. Разные вкусы. Нельзя быть на 100% уверенным , что изделие понравится получателю , даже если он его одобрил по фото. Может оказаться , что в реальности украшение имеет другой оттенок или отличается по размеру.

что изделие понравится получателю даже если он его одобрил по фото. Может оказаться что в реальности украшение имеет другой оттенок или отличается по размеру. Овальное лицо гармонично дополнят серьги любой формы и размера.

Для круглого лица лучше выбирать подвески , изделия с английской застежкой или модели с контрастными камнями и вертикальными узорами.

изделия с английской застежкой или модели с контрастными камнями и вертикальными узорами. При квадратной форме лица лучше отдавать предпочтение изящным и лаконичным изделиям без сложных геометрических рисунков. Это могут быть модели на цепочках , английской застежке , закругленные серьги или «капельки».

английской застежке закругленные серьги или «капельки». Треугольное лицо украсят серьги в форме трапеции , пирамиды или капли , пусетов , моделей на английской застежке. А вот от украшений в форме сердца лучше отказаться.

Браслеты

Фото предоставлено рекламодателем

Красоту тонких запястий подчеркнут изящные изделия с плетениями, подвесками, имеющие несколько уровней. Обладательницам более крупных рук рекомендуется выбирать массивные браслеты с узорами или пестрыми изображениями, которые плотно прилегают к поверхности кожи.

Цепи

фото предоставлено рекламодателем

Шея — участок тела, выдающий не только возраст, но и оказывающий особое влияние на образ женщины. Для обладательниц худощавого телосложения подойдут короткие изящные цепи без крупных плетений и элементов. При более крупной комплекции лучше остановить выбор на длинных украшениях со сложными плетениями, бусинами, подвесами.