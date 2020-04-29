Ювелирный дом «Александров и К» поможет правильно провести торжество

В ювелирном доме сегодня имеется самый широкий выбор изделий в наличии и под заказ — помолвочные и обручальные кольца, серьги, подвески. Все это, как правило, эксклюзивные изделия ручной работы.
«Мы готовы проконсультировать клиентов, помочь им выбрать лучшее ювелирное украшение, в рекордно короткие сроки — в течение двух дней — изготовить его». — сообщили в ювелирном доме «Александров и К».
Также предоставляется услуга доставки заказанной продукции клиенту на дом или в офис.
«Свяжитесь с нами и мы обсудим детали» +7 (906)196−3333.
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