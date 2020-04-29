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Ювелирный дом «Александров и К» поможет правильно провести торжество

Трудный период самоизоляции и ограничений обязательно закончится. И тогда молодые люди и их родители вновь начнут планировать свои торжества. Ювелирный дом «Александров и К» предлагает начать подготовку к важному событию в жизни вместе.

В ювелирном доме сегодня имеется самый широкий выбор изделий в наличии и под заказ — помолвочные и обручальные кольца, серьги, подвески. Все это, как правило, эксклюзивные изделия ручной работы.

«Мы готовы проконсультировать клиентов, помочь им выбрать лучшее ювелирное украшение, в рекордно короткие сроки — в течение двух дней — изготовить его». — сообщили в ювелирном доме «Александров и К».

Также предоставляется услуга доставки заказанной продукции клиенту на дом или в офис.

«Свяжитесь с нами и мы обсудим детали» +7 (906)196−3333.

Наш сайт — www.alexandrow.ru

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