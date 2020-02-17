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За форму, содержание и инновации: золото компании «Бочкари» на «Продэкспо»

С 10 по 14 февраля 2020 года компания «Бочкари» принимала участие в московской «Продэкспо» — крупнейшей в России и Восточной Европе международной выставке напитков и продуктов питания. Результат впечатляет: «Звезда «Продэкспо», 4 золотые и 3 серебряные медали дегустационного конкурса, 2 золота и 3 серебра конкурса «Лучший продукт», победа в конкурсах «Инновационный продукт» и «ПродЭкстраПак», а также звание «Лучшее предприятие».

Безалкогольное пиво Weiss Berg.
Безалкогольное пиво Weiss Berg.
Фото из архива компании "Бочкари"

Безалкогольный энергетик TARGET Original.
Безалкогольный энергетик TARGET Original.
Фото из архива компании «Бочкари»
Больше всего наград у новинок под торговой маркой «Бочкари». Безалкогольное пиво Weiss Berg и безалкогольный энергетик TARGET Original жюри оценило и за форму, и за содержание — новинки получили золотые медали за отменный вкус и лучшую упаковку.

Кроме того, безалкогольный Weiss Berg одержал победу в конкурсе «Лучший продукт» и «Инновационный продукт» за передовые подходы в производстве. При брожении пшеничного пива «Weiss Berg безалкогольное» «Бочкари» применили недавно открытые биотехнологии получения безалкогольного пива. Специальные пивные дрожжи при брожении не образуют спирт и при этом придают безалкогольному пиву полный гармоничный вкус и хороший выразительный аромат.

В конкурсе на лучшую упаковку «Бочкари» участвовали впервые. Дебют принес победу. Линейка TARGET energy drink получила золото за лучшую упаковку. К слову, TARGET — первые энергетики, произведенные на Алтае. Их рецептура создавалась в соавторстве с немецкой компанией — автором самых известных энергетиков в мире.

Безалкогольный энергетик TARGET energy drink.
Безалкогольный энергетик TARGET energy drink.
Фото из архива компании «Бочкари»

Упаковка TARGET — традиционная для энергетиков алюминиевая банка. Розлив напитков идет на новой немецкой линии розлива KRONES AG, запущенной на заводе летом 2019 года. Теперь все флагманские продукты завода выпускаются в этом популярном виде тары. К баночной продукции на стенде «Бочкари» самый живой интерес: упаковка легкая, удобная в транспортировке, прекрасно сохраняющая вкус и аромат напитков.

Награды.
Награды.
Фото из архива компании «Бочкари»

Кульминацией выставки стала церемония награждения в главном дегустационном конкурсе «Продэкспо». Копилка завода пополнилась целой коллекцией золотых и серебряных медалей и особой наградой — «Звездой «Продэкспо». Она присуждается лучшему, выдающемуся напитку в своей категории в знак абсолютной победы и оценки безупречного качества продукта.

В конкурсе «Лучший продукт «Продэкспо-2020», который организует Минсельхоз России, у завода 2 золотые и 3 серебряные медали. Высокую оценку получил и сам завод. Он стал обладателем звания «Лучшее предприятие» за стабильно высокое качество продукции. Напомним, в 2019 году «Бочкари» во второй раз получили не менее престижную награду — «Золотой бренд Алтая».

Все дни работы у стенда компании «Бочкари» было многолюдно: обменивались контактами, пробовали продукцию, знакомились с условиями партнерства, обсуждали планы сотрудничества. Департамент продаж успел провести десятки встреч с представителями российских регионов и зарубежными партнерами. Специалисты маркетинга оценивали тенденции рынка напитков и новые продукты на «Продэкспо». Участие в таких крупных отраслевых форумах — заряд энергии на год вперед. До новой встречи на «Продэкспо»!

Международная выставка напитков и продуктов питания «Продэкспо».
Международная выставка напитков и продуктов питания «Продэкспо».
Фото из архива компании «Бочкари»

Справка

По данным Общероссийского рейтинга, «Продэкспо» — самая крупная выставка России по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. 2600 компаний и заводов из 70 стран, 67 000 посетителей из 112 стран. 30 салонов — продукты и напитки со всего мира.

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