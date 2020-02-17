За форму, содержание и инновации: золото компании «Бочкари» на «Продэкспо»

Кроме того, безалкогольный Weiss Berg одержал победу в конкурсе «Лучший продукт» и «Инновационный продукт» за передовые подходы в производстве. При брожении пшеничного пива «Weiss Berg безалкогольное» «Бочкари» применили недавно открытые биотехнологии получения безалкогольного пива. Специальные пивные дрожжи при брожении не образуют спирт и при этом придают безалкогольному пиву полный гармоничный вкус и хороший выразительный аромат.
В конкурсе на лучшую упаковку «Бочкари» участвовали впервые. Дебют принес победу. Линейка TARGET energy drink получила золото за лучшую упаковку. К слову, TARGET — первые энергетики, произведенные на Алтае. Их рецептура создавалась в соавторстве с немецкой компанией — автором самых известных энергетиков в мире.
Упаковка TARGET — традиционная для энергетиков алюминиевая банка. Розлив напитков идет на новой немецкой линии розлива KRONES AG, запущенной на заводе летом 2019 года. Теперь все флагманские продукты завода выпускаются в этом популярном виде тары. К баночной продукции на стенде «Бочкари» самый живой интерес: упаковка легкая, удобная в транспортировке, прекрасно сохраняющая вкус и аромат напитков.
Кульминацией выставки стала церемония награждения в главном дегустационном конкурсе «Продэкспо». Копилка завода пополнилась целой коллекцией золотых и серебряных медалей и особой наградой — «Звездой «Продэкспо». Она присуждается лучшему, выдающемуся напитку в своей категории в знак абсолютной победы и оценки безупречного качества продукта.
В конкурсе «Лучший продукт «Продэкспо-2020», который организует Минсельхоз России, у завода 2 золотые и 3 серебряные медали. Высокую оценку получил и сам завод. Он стал обладателем звания «Лучшее предприятие» за стабильно высокое качество продукции. Напомним, в 2019 году «Бочкари» во второй раз получили не менее престижную награду — «Золотой бренд Алтая».
Все дни работы у стенда компании «Бочкари» было многолюдно: обменивались контактами, пробовали продукцию, знакомились с условиями партнерства, обсуждали планы сотрудничества. Департамент продаж успел провести десятки встреч с представителями российских регионов и зарубежными партнерами. Специалисты маркетинга оценивали тенденции рынка напитков и новые продукты на «Продэкспо». Участие в таких крупных отраслевых форумах — заряд энергии на год вперед. До новой встречи на «Продэкспо»!
Справка
По данным Общероссийского рейтинга, «Продэкспо» — самая крупная выставка России по размеру выставочных площадей, профессиональному интересу и охвату рынка. 2600 компаний и заводов из 70 стран, 67 000 посетителей из 112 стран. 30 салонов — продукты и напитки со всего мира.