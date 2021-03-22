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За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

Tele2 проанализировала итоги технического развития: за 2020 год компания увеличила число базовых станций по России на 28%. Оператор продолжил региональную экспансию и с запуском сети в Республике Алтай увеличил число регионов присутствия до 68. Компания Tele2 модернизировала платформу IoT, продолжила развитие проектов 5G и начала активно осваивать направление сетей Private LTE для крупных заказчиков.

Инфографика.
Инфографика.
Архив компании Tele2.

По итогам 2020 года Tele2 покрывает в регионах присутствия сетями 4G 96% населения, сетями 3G — 93%, а 2G — 97% жителей. В рамках развития сетевой инфраструктуры компания решает задачи кластерного и точечного улучшения покрытия в регионах, а также создает новые емкости в условиях экспоненциального роста трафика.

В 2020 году Tele2 реализовала масштабный проект по объединению башенных активов с «Ростелекомом» в общий портфель. Это позволяет оператору оптимизировать затраты на управление инфраструктурой и эффективнее размещать оборудование.

Двузначные темпы строительства сети. По итогам 2020 года компания увеличила число базовых станций всех технологий на 28%, количество БС LTE — на 55%. Регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область. В 2020 году Tele2 успешно завершила реализацию проекта «LTE на каждый сайт». Его результатами стало наличие базовых станций 4G на всех площадках, включая все значимые населенные пункты с числом жителей свыше 10 тыс. человек.

Высокая динамика технического развития Tele2 обусловлена взрывным ростом потребления трафика клиентами на фоне пандемии и качественным изменением абонентской базы в пользу активных пользователей интернета. По итогам 2020 года их число выросло на 20%. На фоне пандемии потребление мобильного интернета в сети Tele2 увеличилось на 57% год к году, голосовых услуг — на 12% по сравнению с 2019 годом. Поскольку рост трафика по стране произошел вопреки ожиданиям в спальных районах и дачных поселках, компания экстренно сосредоточилась на строительстве сетей и увеличении их мощности в этих локациях. В условиях повышенных нагрузок на инфраструктуру Tele2 сохранила высокое качество сервисов.

За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть.
За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть.
Архив компании Tele2.

Развитие в области 5G и интернета вещей. Tele2 провела комплексную модернизацию платформы для интернета вещей (IoT) на базе облачной опорной сети Ericsson. Это позволит создавать выделенные сегменты сети для NB-IoT с минимальной дополнительной нагрузкой на коммерческую сеть, одновременно подключать 1 млн IoT-устройств и предлагать улучшенный функционал корпоративным клиентам.

В рамках проектов по развитию 5G Tele2 успешно испытала техническое решение RAN Sharing с использованием модели единого инфраструктурного оператора. В ходе исследований компания протестировала оборудование разных вендоров: одна базовая станция была одновременно подключена к двум ядрам сети. При этом в эфире находились два кода сети различных операторов.

В начале 2020 года оператор провел первую в России прямую трансляцию на сети пятого поколения в миллиметровом диапазоне в городской среде. В августе, несмотря на пандемию, Tele2 предложила клиентам реально работающий пользовательский сценарий 5G: компания запустила услугу международного роуминга 5G в Швейцарии на сети оператора Sunrise. Осенью на ЦИПР-2020 Tele2 и «Ростелеком» организовали тестовую зону 5G для автоматического мониторинга состояния здоровья участников конференции. Комплексное решение с помощью технологий машинного зрения отслеживало температуру и ношение масок посетителями.

Private LTE для предприятий и месторождений. В 2020 году Tele2 начала активно развивать создание выделенных технологических сетей LTE для промышленных заказчиков, а уже в 2021 году стала активно строить выделенные сети LTE/5G Ready c крупными корпоративными клиентами.

«Ростелеком» и Tele2 разработали техническое решение для строительства выделенной сети стандарта LTE на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Якутии. Проект, реализованный по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»), обеспечит надежную передачу данных с учетом требований информационной безопасности и станет основой для внедрения цифровых технологий в промышленности. Кроме того, Tele2, «Гринатом» и Nokia провели успешные испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом заводе.

В стадии реализации находятся решения еще для ряда крупных заказчиков — в 2021 году Tele2 планирует занять сильные позиции в индустрии Private LTE.

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